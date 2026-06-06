Dünyanın ilk araç navigasyonu internetsiz çalışıyordu! Helyum gazı ve kaset çalarla çalışan navigasyon
Bugün kaybolmayı imkansız kılan araç navigasyonları hayatımıza nasıl girdi? Helyum gazıyla yön bulan ilk sistemlerden kaset çalan haritalara ve dokunmatik ekranlı ilk modellere kadar uzanan sıra dışı teknoloji yolculuğu.
Bugün çoğumuz akıllı telefon veya araba ekranındaki harita olmadan pek uzağa gidemiyoruz. Uzun yola çıkarken trafiğe takılmamak, en kısa rotayı çizmek ya da yol üstünde iyi bir kahveci bulmak için sürekli bu teknolojiyi açıyoruz. Konum servisleri artık arabalarımızın görünmez, standart bir parçası haline geldi.
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