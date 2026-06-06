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Ekonomist

SPK'dan yeni düzenleme: Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplaması değişti

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının belirlenmesinde esas alınan kriterlerde güncellemeye gitti.

SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabı dışında değerlendirilecek.

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