SPK'dan yeni düzenleme: Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplaması değişti
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının belirlenmesinde esas alınan kriterlerde güncellemeye gitti.
SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabı dışında değerlendirilecek.
Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emlak Katılım halka açılıyor, üç katılım bankası tek çatı altında birleşiyor
05.06.2026Genel
Emekliler ne kadar zam alacak? Gözler son verilerdeydi... SGK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık zam farkı netleşti
05.06.2026Genel
Emekli ne kadar zam alacak: Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
05.06.2026Genel
Haziran 2026 kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat
05.06.2026Genel