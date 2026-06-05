Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emlak Katılım halka açılıyor, üç katılım bankası tek çatı altında birleşiyor
3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Erdoğan ayrıca, bir diğer hamlenin de Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda bulundu.
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