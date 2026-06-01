Nissan Qashqai e-POWER, Avustralya’nın en zorlu rotalarına meydan okudu
Victoria eyaletindeki Geelong’dan Spirit of Tasmania feribotu ile başlayan yolculukta, Qashqai e-POWER’un 55 litrelik yakıt deposu doldurularak ada çevresinde yeniden yakıt almadan tam tur hedeflendi. Test rotası; Devonport, Tamar Valley, Scottsdale, Pyengana, Bicheno, Triabunna, Huon Valley, Queenstown, Strahan ve Burnie gibi Tazmanya’nın farklı bölgelerini kapsadı.
Başlangıçta yaklaşık 1100 kilometre olarak planlanan rota, yol üzerindeki ek duraklar ve sapmalarla birlikte toplamda 1303 kilometreye ulaştı. Araç, bu mesafe boyunca ortalama 4,5L/100 km yakıt tüketimi değeri elde etti.
Özellikle Hobart ile Strahan arasındaki virajlı ve yüksek eğimli Batı Sahili yolları, testin en zorlu bölümleri arasında yer aldı. Nissan’ın e-POWER teknolojisinde kullanılan rejeneratif frenleme sistemi ise inişlerde bataryayı şarj ederek yakıt verimliliğine katkı sağladı. Test boyunca araç; Tazmanya’nın kıyı yolları, dağ geçitleri, kırsal rotaları ve değişken hava koşullarında kullanıldı. Queenstown çevresindeki eski ralli etapları ile Murchison Highway üzerindeki yoğun yağışlı bölümler de sürüş parkuruna dahil edildi.
Yolculuğun sonunda Qashqai e-POWER’un yol bilgisayarı, Tazmanya turunun tamamlandığı noktada 1209,2 kilometre menzil ve 4,5L/100 km ortalama tüketim gösterdi. Yakıt tamamen tükenmeden önce kat edilen toplam mesafe ise 1303 kilometre olarak kaydedildi. Nissan, e-POWER sisteminde benzinli motoru yalnızca elektrik üretmek için kullanırken, tekerleklere güç aktarımının tamamen elektrik motoru üzerinden sağlandığını belirtiyor. Bu yapı, elektrikli sürüş hissini geleneksel şarj gereksinimi olmadan sunmayı hedefliyor.
Tazmanya testi, Qashqai e-POWER’un uzun yol sürüşlerinde sunduğu verimlilik ve menzil kapasitesini gerçek kullanım koşullarında ortaya koyan önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.