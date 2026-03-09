Ormandaki deniz İğneada-Limanköy (Kırklareli) rotası

Longoz ormanları, Istranca Dağları, mağaralar, tarih öncesinden kalma yerleşimleriyle, güneybatı Karadeniz’in egzotizmi burada yaşanıyor.

Kalbinizi kazanan sadece ormanların ve dağların güzelliği değil; 1980’lerden kalmış gibi duran sessiz sahil kasabaları ve Trakya’nın balıkçı mutfağı da… İster denize bakan salaş bir masada oturup gelip geçeni izleyin, ister kökü suyun içindeki ormanda kayıkla dolaşın, burada dünyaya buğulu bir mercekten baktığınızı hissediyor; hayaller, kavramlar ve zamanın soyut dünyasına adım atıyorsunuz.

Dağlardan Karadeniz sahiline akan derelerin bastığı bir orman burası. Dalların suya yansıyan gölgeleri ve ıslak yapraklardaki ışıltılar, olağanüstü manzaralar oluşturuyor. Başka bir örneği Amazon’da ve Kongo Havzası’nda bulunan bu ormanlarda kanoyla dolaşmak sıra dışı bir deneyim. Bulgarca “delik” anlamına gelen Dupnisa Mağarası, bir zamanlar büyük bir yarasa kolonisine ev sahipliği yapıyordu.