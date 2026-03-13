Kuzey köşesi Şavşat (Artvin) - Ani Harabeleri (Kars) rotası
Bu sır, ilkbaharda Karagöl’ün üzerinde süzülüyor ve Ani Harabelerinin arasında dolaşıyor. Ermenistan sınırındaki Ani’de (M.S. 977-1239) tarih, en yabanıl ve en ilkel görünümüyle önünüze dikiliyor. Eski kaynaklar, etrafı kayalık uçurumlarla çevrili Ani’nin altında bir yeraltı şehri olduğundan bahseder.
Şehrin batısındaki Alaca Vadisi’nin iki yanındaki mağaralarda bu yeraltı geçitlerini keşfe çıkıp, M.Ö. 4’üncü yüzyıldan kalma Zerdüst Tapınağı’na yürüyebilirsiniz. Dalgalanan yemyeşil otlardan denizin üzerindeki abideleri görmek ve bir zamanlar buranın 100 bin kişinin yaşadığı şatafatlı bir şehir olduğunu düşlemek mümkün.
Yarısı 1957 yılında bir fırtına sırasında yıkılmış 1035’te yapılmış Halaskar Kilisesi, Arapçay’a inen bir uçurumun kenarına kurulmuş Hripsime (Bakireler) Manastırı görülmesi gereken yerler. Ermeni kraliçesi Katranide tarafından 1001 yılında yaptırılan Ani Katedrali yelpaze şeklinde pervazları, anahtar deliğini andıran pencereleri ve ezici kütlesiyle Ani’nin en görkemli yapısı.
Şavşat’a giderseniz cip safarilerle yaylaları dolaşın. Ulu ormanların içinde yürüyüş yapın. Eski kalelerin ve kiliselerin harabeleri arasında piknik yapın. Köknar, ladin ve çam ağaçları arasındaki Karagöl’ün peri masallarını andıran esrarengiz bir görünümü var. Kars yemek kültürünün zirvesinde yer alan kaz kebabının tadına bakmayı ihmal etmeyin. Kars balı ve gravyer peyniriyle ünlü. Bir şarküteriye girip bunlardan almayı unutmayın. Artvin’e gelmişken bir Karadeniz pidesi yemelisiniz.
Yazı: Erdal İpekeşen