Kuzey köşesi Şavşat (Artvin) - Ani Harabeleri (Kars) rotası

Göller, sisli dağ köyleri, harabeye dönmüş kiliseler… Şavşat ve Ani, münzeviliği tercih edenler için gizemli bir rota. Dört bir yanı dağlarla ve tepelerle çevrili bu yörelerin vahşi bir sırrı var.

Bu sır, ilkbaharda Karagöl’ün üzerinde süzülüyor ve Ani Harabelerinin arasında dolaşıyor. Ermenistan sınırındaki Ani’de (M.S. 977-1239) tarih, en yabanıl ve en ilkel görünümüyle önünüze dikiliyor. Eski kaynaklar, etrafı kayalık uçurumlarla çevrili Ani’nin altında bir yeraltı şehri olduğundan bahseder.

Şehrin batısındaki Alaca Vadisi’nin iki yanındaki mağaralarda bu yeraltı geçitlerini keşfe çıkıp, M.Ö. 4’üncü yüzyıldan kalma Zerdüst Tapınağı’na yürüyebilirsiniz. Dalgalanan yemyeşil otlardan denizin üzerindeki abideleri görmek ve bir zamanlar buranın 100 bin kişinin yaşadığı şatafatlı bir şehir olduğunu düşlemek mümkün.