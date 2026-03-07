Deniz fenerleri diyarı: Şile-Ağva-Anadolu Feneri (İstanbul) rotası
Macera kitaplarından fırlamış gibi duran deniz fenerleri ve dalgaların ses verdiği kayalıkların masmavi bir denizle buluşmasını vaat ediyor. Arabayla gidebileceğiniz en güzel rotalardan biri İstanbul’daki Karadeniz.
Burada ilkbahar, nefis bir havada mum ışığında oturup balık çorbası içmek, doğal olarak da balık mönüsünü tatmak gibi romantizm dolu. Balıkçı kasabalarının, deniz fenerlerinin ve teknelerdeki gaz lambalarının ışıkları insanı yeni bir şeylere heveslendiriyor. Dünyada deniz fenerlerinin başka türlü bir yaratılışları var gibi.
Sanki sıradan dünyaya karşı gizemlerin bekçileri gibi görünüyor ve en güzel manzaralarından birini oluşturuyorlar. Boğaz’la Karadeniz arasında yükselen Anadolu Feneri’nin ve zebra gibi çizgili Şile fenerinin içine de girilebilir. Şile’deki Ağlayan Kaya ve Anadolu Feneri’ndeki eski Ceneviz Kalesi’nin bulunduğu rüzgârlı tepelerden denize bakmanın, kayalıklara oturup denize karşı bir şeyler içmenin ayrı bir keyfi var. Tabii Ağva derelerini de atlamamak lazım. Göksu ve Yeşilçay dereleri, yeryüzünün küçük, esrarengiz köşelerinden. Bu sakin sularda akşamüstü romantik bir kayık gezintisine çıkabilirsiniz.
Yazı: Erdal İpekeşen