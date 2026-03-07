Deniz fenerleri diyarı: Şile-Ağva-Anadolu Feneri (İstanbul) rotası

İstanbul’dan yola çıkalım ve listemizin ilk sırasına Boğaz ve Karadeniz’in birleştiği noktadaki rotamızı koyalım.

Macera kitaplarından fırlamış gibi duran deniz fenerleri ve dalgaların ses verdiği kayalıkların masmavi bir denizle buluşmasını vaat ediyor. Arabayla gidebileceğiniz en güzel rotalardan biri İstanbul’daki Karadeniz.

Burada ilkbahar, nefis bir havada mum ışığında oturup balık çorbası içmek, doğal olarak da balık mönüsünü tatmak gibi romantizm dolu. Balıkçı kasabalarının, deniz fenerlerinin ve teknelerdeki gaz lambalarının ışıkları insanı yeni bir şeylere heveslendiriyor. Dünyada deniz fenerlerinin başka türlü bir yaratılışları var gibi.