Pist DNA’sı Kod Değiştiriyor: Tam Elektrikli BMW M’e Doğru

2027’de yollara çıkacak ilk tam elektrikli BMW M, süper beyinler ve her tekere bir e-motor ile sürüş dinamikleri standartlarını bambaşka seviyelere yükseltecek.

2027, M’ler için bir dönüm noktası olacak ve “Pistte doğdu. Caddeler için yapıldı” mottosu, ilk kez tam elektrikli bir aktarmayla hayat bulacak. Ancak sadece e-motorlara geçilmiyor; Neue Klasse platformu, performans tutkunları için radikal bir şekilde yeniden yorumlanıyor…

Geleceğin BMW M’leri, dört adet yüksek performanslı bilgisayardan oluşan, Süper Beyinler olarak adlandırılan merkezi bir elektronik mimariye sahip olacaklar. Bu sistemin kalbindeki sürüş dinamiklerinden sorumlu Heart of Joy adlı birim, elektrikli otomobilde kaybolduğu iddia edilen hissiyatı ve sürüş keyfini, dijital bir kalp atışıyla yeniden canlandıracak. Bu mimari, veri alışveriş hızını artırırken, araca ömür boyu daha hızlı yazılım güncellemeleri ve performans iyileştirmeleri kapısını da açıyor. Yeni BMW M eDrive sistemi, elektrikli performans anlayışını baştan mı yazıyor, bakalım…

Tam Bağımsız Tekerlek Kontrolü’nde her tekere ayrı bir elektrik motoru güç sağlıyor. Bu, sadece dört tekerlekten çekiş değil, merkezi kontrollü her tekerin bağımsız çekişi anlamına geliyor. Mühendisler, her bir tekere milisaniyelerle ifade edilen sürelerde bağımsız tork dağıtımı yapabilme kapasitesine kavuşuyorlar.

Heart of Joy’un M’ye özel yazılımıyla çalışan Dinamik Performans Kontrolü (M DPC) ile de viraj içinde aktif tork vektörlemesi, sınırda optimum çekiş ve frenleme enerjisinin maksimum rejenerasyonu sağlanıyor. Sistem, geleneksel diferansiyelleri ve karmaşık mekanik bağlantıları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Ayrıca; uzun otoban yolculuklarında veya saf arkadan itiş dinamikleri istenildiğinde, ön aks tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Bu, enerji verimliliğini ve menzili artırırken, BMW M’nin karakteristik arkadan itiş hissini korumasını sağlıyor.

Kullanılacak e-motorları ise, BMW M tarihindeki en yüksek güç yoğunluğuna sahip sürüş birimleri olarak tanımlanıyor. Her bir e-motor, kendi şanzımanı, invertörü ve yağ soğutma sistemi ile entegre bir paket halinde geliştiriliyor. Performans hedeflerinin, batarya tasarımını da şekillendirdiğini belirtelim.

100 kWh’nin üzerinde kullanılabilir enerji kapasitesine sahip Gen6 silindirik hücreli yüksek voltajlı batarya, Design to Power felsefesiyle optimize edilmiş. Soğutma sistemi ve batarya paketinin dışında konumlanan akıllı kontrol ünitesi Energy Master, yüksek güç çıkışları için özel olarak ayarlanmış. En kritik mühendislik hamlelerinden biri ise, şasi sertliğinde önemli bir artış sağlayarak, dinamikleri doğrudan iyileştirme hedefiyle batarya paketinin aracın yapısal bir bileşeni haline getirilerek ön ve arka akslara bağlanması olmuş.

BMW M, elektrikli dönemde de sürücüyle duygusal bağı korumaya kararlı… Bunun için simüle edilmiş vites değişimleri, çeşitli sürüş modları ve yeni geliştirilmiş bir dijital ses senaryosu devreye girecek. Sürdürülebilirlik için, doğal lif kompozit malzemeler ilk kez tam elektrikli M modellerinde yer alıyor. 2019’dan beri motor sporlarında test edilen bu malzeme, karbon fibere benzer özellikler sunarken, üretiminde %40’a varan daha düşük karbon salımı sağlıyor.

Belki ismi “iM” olarak, pist DNA’sını, dijital kalbi Heart of Joy ve her biri ayrı kontrol edilen dört e-motoru aracılığıyla yeni bir forma dönüştüren, son derece akıllı ve duyarlı bir performans canavarı olacak. Mühendislerin zorlandığı nokta ise, saniyede terabaytlarca veriyi işleyen bir Süper Beyin’e, o temel fizik yasalarını, lastiklerin asfaltta kayıp yaşamadan iletebilmesini sağlamak.

SONUÇ

OKAN ALTAN

BMW M, elektrik çağında da Ultimate Driving Machine olma iddiasından vazgeçmiyor, yazılımın sınırsız ve donanımın kesin hakimiyetiyle iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor.