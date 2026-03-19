Pop kişiliğin hangisi?
Sorular
1. Sevdiğin şarkıların ortak özelliği ne?
a. Sözleriyle bağ kurabilmem.
b. Dans ettirmesi.
c. Melodinin ruhuna hitap etmesi.
2. Sana göre kız gücünün anlamı ne?
a. Tüm kızların hakkını savunmak.
b. Her zaman kendin olmak.
c. Birbirinize destek olmak.
3. Ünlü olmanın en havalı yanlarından biri sence ne?
a. Sesini duyurabileceğin bir platform olması.
b. Hayranların tarafından sevilmek.
c. Sürekli göz önünde olmak.
4. Arkadaşların sana flörtöz derler mi?
a. Hayır.
b. Evet.
c. Bazen.
5. Yolda bir olay gördüğünde, sen:
a. Görmezden gelirsin.
b. Uzaktan izlersin.
c. Yardım edersin.
6. Artık arkadaş olmadığın biri yeniden seninle takılmak istiyor. Sen:
a. Mesafeli durursun.
b. Tekrar konuşmaya başlarsın.
c. Bir daha takılmazsın.
7. Hangi müzikal yeteneğe sahip olmak isterdin?
a. Yüksek notaları söyleme.
b. Harika şarkılar yazma.
c. Bir müzik aleti çalmak.
8. Hiç TikTok yükledin mi?
a. Hayır, asla.
b. Evet, yaptım.
c. Yüklemeyi düşünüyorum.
9. Kötü bir gün geçirdiğinde nasıl başa çıkıyorsun?
a. Konuşarak.
b. Yalnız zaman geçirerek.
c. Başka şeylerle ilgilenerek.
10. Arkadaşının dişinde bir şey kalmış. Sen:
a. Hemen ona söylerim.
b. Söylemem.
c. İmada bulunurum.
11. Kendini nasıl tanımlarsın?
a. Dışa dönük.
b. İçe kapanık.
c. İkisinin ortası.
12. Hoşlandığın kişiyle konuşma şansın var. Ne yaparsın?
a. Hoşlandığımı belli ederim.
b. Ona birkaç soru sorarım.
c. Heyecandan konuşamam.
Sonuçlar
A’lar çoğunluktaysa
- Taylor Swift
Birdenbire ünlü bir şarkıcı olsaydın, Taylor gibi olurdun. Her zaman fikrini söylemekten çekinmezdin. Başkalarına da kendi gerçeklerini söylemeleri için ilham verirdin!
B’ler çoğunluktaysa
- Ariana Grande
Ariana gibi kız gücünün büyük bir temsilcisisin! Kızların aynı anda hem zeki, hem flörtöz, hem sevecen, hem de çılgın yetenekli olabileceğini biliyorsun.
C’ler çoğunluktaysa
- Olivia Rodrigo
Olivia’nın olağanüstü şarkı yazarlığı sende de var. Bir popstar olsaydın, sözleriyle onun kadar derin olurdun. İkiniz de içine kapanıksınız ancak spot ışığı yandığında nasıl parlayacağınızı biliyorsunuz.