Akıllı estetikte yeni dönem: Önce cildi yapılandır, sonra şekillendir

Estetik işlemlerde kombine tedaviler yükselişini sürdürüyor. Botoks ve dolgu gibi uygulamalardan önce cildin hazır hale getirilmesi, yapılan işlemin daha uzun süreli ve doğal olmasını sağlıyor. Bunun için de cildin önce yapılandırılması, sonra şekillenmesi gerekiyor.

Estetik dünyasında uzun süre boyunca öncelik olarak cildin hacim kaybı hedef alınarak, buna yönelik tedavi uygulanıyordu. Ancak cilt kalitesi, elastikiyet ve biyolojik yaşlanma süreçleri çoğu zaman göz ardı ediliyordu. Sonra da karşımıza yapay duran dolgu işlemleri veya kısa sürede etkisini kaybeden botokslar çıkıyordu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, günümüzde akıllı estetiğin güzellik dünyasına yön verdiğini anlatıyor. Önceliğin yapıyı onarmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Dolar’dan estetikte akıllı bütüncül yaklaşımın detaylarını öğrendik.

Estetik dünyasında “önce cilt yönetimi, sonra hacim” felsefesi ne anlama geliyor?

Estetiği yalnızca hacim eklemek olarak görmek artık yeterli değil. Cilt canlı değilse, dolaşımı zayıfsa ve kolajen üretimi aktif değilse uygulanan hacim doğal durmaz ve kalıcı olmaz. Bu nedenle modern estetikte öncelik; inflamasyonu azaltmak, cilt bariyerini onarmak ve hücresel yenilenmeyi desteklemektir. Bu yaklaşımda Aminoasit Replasman Terapisi (A.R.T.), cildi biyolojik olarak yapılandıran temel adımı oluşturuyor. Rejeneratif sistem olarak aminoasit aşısı; fibroblast aktivasyonunu destekleyen aminoasit kombinasyonu sayesinde kolajen neosentez uyarılıyor, cilt daha canlı, parlak ve dayanıklı hale geliyor. Ardından uygulanan Rejeneratif Aminoasitli Biofiller yani dolgular, bu sağlıklı zeminde çok daha doğal ve dengeli sonuçlar sunabiliyor.

Geleneksel yöntemlerde cilde nasıl yaklaşılıyordu?

Uzun yıllar boyunca estetik uygulamalarda temel hedef, hacim kaybını hızlı şekilde telafi etmekti. Ancak cilt kalitesi, elastikiyet ve biyolojik yaşlanma süreçleri çoğu zaman göz ardı ediliyordu. Bu durum bazı yüzlerde yapay, ağır ya da kısa sürede etkisini kaybeden sonuçlara yol açabiliyordu. Bugün ise estetik, yapıyı onarmadan şekil vermemeyi esas alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

Dolgular hangi durumlarda yapay görüntü veriyor?

Dolgu; cilt bariyeri zayıfken, aktif inflamasyon varken ya da hücresel yenilenme kapasitesi düşük bir zeminde uygulandığında doğal durmaz. Dışarıdan bakıldığında mimiklerle uyumsuz, ışığı doğru yansıtmayan, sabit ve ağır bir ifade oluşur. Çoğu zaman sorun dolgunun kendisinden değil, cildin dolguya hazır olmamasından kaynaklanır.

Bir cildin dolguya hazır olmadığı nasıl anlaşılır?

Nemini kaybetmiş, hassasiyeti artmış, kızarıklık ve bariyer bozukluğu olan ciltler dolgu için ideal değildir. Bu tür bir zeminde yapılan uygulamalar beklenen etkiyi vermez veya kısa sürede sönümlenir. Çünkü dolgu, cildin biyolojik altyapısıyla birlikte çalışır. Bu noktada A.R.T., rejeneratif sistem kombinasyonları ile fibroblast aktivasyonunu destekleyerek cildi dolguya hazırlayan kritik bir basamak sunar. Aminoasit desteğiyle yapılandırılmış bir dermis, biofiller (dolgu) uygulamalarının hem etkinliğini hem de kalıcılığını artırır.

Bu durum botoks için de geçerli mi?

Evet, botoksun kalıcılığı yalnızca uygulanan doza bağlı değildir. Cilt kalitesi düşük, inflamasyon ve stres yükü yüksek kişilerde botoksun etki süresi belirgin şekilde kısalabilir. Doğru cilt hazırlığı ve biyolojik denge sağlandığında, botoks daha homojen yayılır ve etkisi daha uzun süre korunur.

Cilt yönetimi süreci neleri kapsıyor?

Cilt yönetimi; mezoterapi, kolajen uyarıcı uygulamalar, biyostimülanlar ve enerji bazlı sistemleri kapsayan kişiye özel bir süreçtir. Amaç cildi dolguya mecbur bırakmak değil; dolgunun ihtiyacını azaltmaktır.

Egzama, rozase, demodeks gibi cilt problemleri estetik uygulamaları etkiler mi?

Bu tür cilt problemleri aktifken dolgu veya botoks planlanmamalı. Öncelikle cildin sakinleştirilmesi, inflamasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi halde ödem, asimetri ve kısa süreli etki kaçınılmaz olur. Dermatolojik bakış açısı, tam da bu noktada estetik sonuçların başarısını belirler.

“Kalıcılık sırrı kullanılan miktarda değil, hazırlıktadır” derken neyi kastediyorsunuz?

Daha fazla ürün her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez. İyi hazırlanmış bir ciltte çok daha az miktarla, daha doğal ve uzun süre kalıcı bir gençleşme sağlamak mümkün.

Dolgu içeriklerinin bu felsefedeki yeri nedir?

Dolgunun içeriği, yapısı ve ciltle uyumu elbette önemli. Ancak en iyi ürün bile yanlış zamanda ve yanlış zeminde uygulandığında beklentiyi karşılamaz. Bu nedenle önce A.R.T. ile cildi hazırlamak, ardından rejeneratif aminoasitli dolgu ile hacmi ve konturu şekillendirmek, sonucu belirleyen asıl faktördür.

“Akıllı estetik” yaklaşımı 2026’da güzellik standartlarını nasıl şekillendirecek?

Önümüzdeki yıllarda estetik anlayışı, abartıdan uzak ve doğal görünümleri ön plana çıkaracak. Yaşını saklamayan ama iyi görünen, mimiklerini kaybetmeyen yüzler yeni güzellik standardını belirleyecek. Akıllı estetik, cildi yapılandıran, zamana saygılı ve biyolojik süreçlerle uyumlu bir yaklaşım sunuyor.