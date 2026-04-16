Erken menopoz kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Şeyma Turinay Ertop, menopoz döneminin yalnızca hormonal değil, aynı zamanda kalp-damar sağlığı açısından da önemli değişimlerin yaşandığı bir süreç olduğunu; özellikle 40 yaş öncesinde gelişen erken menopozun ilerleyen yıllarda koroner kalp hastalığı riskinde artışla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Menopoz dönemi, kadın sağlığında önemli bir geçiş süreci olarak değerlendirilirken, bu dönemde yalnızca hormonal değişiklikler değil, aynı zamanda kardiyometabolik açıdan da dikkat edilmesi gereken farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Menopozla birlikte vücut yağ dağılımında değişim, kan lipidlerinde artış ve damar sağlığında farklılaşmalar görülebiliyor. Bu nedenle menopoz süreci, kalp-damar riskinin yeniden ele alınması açısından önemli bir dönem olarak kabul ediliyor.

Erken menopoz kalp hastalığı riskini artırır mı?

Özellikle 40 yaş öncesinde gelişen prematür menopoz, ilerleyen yıllarda koroner kalp hastalığı riskinde artışla ilişkilendirilebiliyor. Bu durum, menopozla birlikte değişen hormonal dengenin kalp ve damar sistemi üzerindeki etkileriyle açıklanıyor.

Hormon tedavisi kalp sağlığını korur mu?

Hormon tedavisi, temel olarak menopoz semptomlarının kontrolü amacıyla planlanıyor. Sıcak basması ve gece terlemesi gibi yakınmaların giderilmesinde etkili bir seçenek olabiliyor. Ancak bu tedavi her hasta için uygun olmayabiliyor. Tedavi kararı verilirken hastanın yaşı, menopozdan sonra geçen süre, toplam kalp-damar riski, tromboz öyküsü, geçirilmiş inme veya kalp krizi varlığı ve eşlik eden hastalıklar birlikte değerlendiriliyor. Düşük kardiyovasküler risk grubunda ve menopozun erken döneminde olan uygun hastalarda daha güvenli bir çerçevede planlanabilirken, yüksek riskli hastalarda daha dikkatli bir yaklaşım gerekiyor.

Menopoz döneminde herkese aynı testler yapılmalı mı?

Menopoz dönemindeki kadınlarda kalp sağlığının değerlendirilmesinde standart bir test yaklaşımı önerilmiyor. İlk basamakta kan basıncı, lipid profili, kan şekeri, kilo, bel çevresi, sigara kullanımı, aile öyküsü ve gebelik/menopoz öyküsü gibi temel verilerle bireysel risk belirleniyor. Şikâyeti olmayan her kadına rutin olarak efor testi, EKG, ekokardiyografi, karotis Doppler ya da koroner BT anjiyografi yapılması bilimsel olarak uygun bulunmuyor. Bu tetkikler, yalnızca klinik gereklilik doğrultusunda, orta ve yüksek riskli hasta gruplarında planlanıyor.

Menopoz dönemi kalp sağlığı için neden bir fırsat olarak görülür?

Menopoz yakınmaları başlayan veya adet düzensizliği gelişen kadınların yalnızca jinekolojik açıdan değil, kardiyovasküler açıdan da bütüncül şekilde değerlendirilmesi önem taşıyor. Bu süreç, tansiyon, kolesterol, kan şekeri, kilo yönetimi ve egzersiz alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Menopoz dönemi, doğru takip ve kişiselleştirilmiş yaklaşımla daha sağlıklı yönetilebiliyor. Özellikle erken menopoz öyküsü olan kadınlarda düzenli kontrol ve risk faktörlerinin erken değerlendirilmesi, kalp sağlığının korunması açısından önem taşıyor.


