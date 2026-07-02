ThetaHealing nedir? Farkındalık ve içsel dengeye giden yol

Günlük hayatta insan zihni çok hızlı hareket eder, vücutla teması yitirir ve çok geçmeden geçmiş veya gelecek hakkında takıntılı düşüncelere dalan kişi bunun sonucunda endişelenir. Mindfulness, tam olarak mevcut olma; kişinin nerede olduğunun, ne yaptığının farkında olması ve çevresindeki olup bitenlere dair gözlem yapabilmesi gibi temel bir insan yeteneğidir.

Mindfulness her insanın sahip olduğu bir yetenek. Önemli olan, ona nasıl erişilebileceğinin öğrenilmesi. ThetaHealing® de daha mindful bir yaşam sürmeyi destekleyen tekniklerden biridir. ThetaHealing tekniğini uygulayan bir kişi; ruh, zihin ve beden dengesinde olarak kendini iyi hisseder ve bunun sonucunda da yaratıcı potansiyelini ortaya çıkararak anda kalır. ThetaHealing tekniğinin düzenli olarak yapılması manevi bağlantıları derinleştirerek kişisel özgürlüğe kavuşturur ve bunun sonucunda da kişi, duygusal yönden güçlü bir konuma erişir.

Daha güvenli bir hayata adım atmanın en büyük destekçilerinden olan teknik, hayalleri ve hedefleri gerçekleştirme yolunda kişiye destek olur. Uyumlu ilişkilerin nasıl geliştirileceği ve ruh eşinin nasıl çekileceği ile ilgili farkındalık da kazandıran ThetaHealing, kişiyi en yüksek potansiyele ulaştırarak duygusal açıdan zenginlik sağlar. Bolluk ve zenginlik dolu deneyimlere kavuşma yolunda da kişinin yol arkadaşı olan ThetaHealing, hayata ve kişilere yargılamadan bakmaya, ön yargılardan serbest kalmaya, yapılan her şeye farkındalık ve özen getirerek gereksiz stresten kurtulmaya katkı sağlar. Hayatı otopilottan çıkarır, kişiyi bilinçli farkındalığa kavuşturur.

ThetaHealing, 1995 yılında Vianna Stibal tarafından kendi kişisel iyileşme yolculuğu sırasında oluşturulan etkili bir yöntem. Yirmi beş yıl önce kendi iyileşmesine tanıklık eden Stibal, inançlar ve duyguların kişinin öz inanç (0-7 yaş arası deneyimler), genetik ve ruhsal düzeyini etkilediğini keşfetmiş. ThetaHealing, yaratıcının planının nasıl anlaşılacağı ve ulaşılmak istenen gerçekliğin nasıl tasarlanacağını keşfetmeye yardımcı olabilecek bir teknik. Vianna Stibal şimdiye kadar dünya çapında 600 binden fazla uygulayıcı ve eğitmen yetiştirdi, aynı zamanda birçok kitap yazdı. Eğitmenlik seminerleri için iki kere de İstanbul’a geldi.

ThetaHeling meditasyon ve kuantum tekniğidir, ruhsal bir felsefedir, herhangi bir dine ya da inanışa ait değildir. Dua ve meditasyon yoluyla sınırlayıcı inançlardan serbest kalmaya ve pozitif düşüncelerle dolu bir hayat yaşamaya yardımcı olur. Her şeyin yaratıcısına ve yaratıcı güce inanan herkes bu tekniği uygulayabilir. Felsefesi, koşulsuz sevgiyle daha iyi bir yaşam yaratmak için diğer insanların hayatlarına dokunmak, eğitmek, onlara yardımcı olmak ve sonuç olarak “Varoluşun 7 Seviyesi” konseptiyle ruh, zihin, beden uyumuna ulaşmaktır. Amacı, beyni teta frekansı olarak bilinen derin bir duruma getirmek ve artık kişiye hizmet etmeyen sınırlandırıcı inançları anda dönüştürerek zihinsel, fiziksel ve duygusal dengeyi sağlamaktır. Bu denge durumu da farkındalık dolu bir yaşam deneyimine sahip olmaya yardımcı olur. ThetaHealing öğretisi bunun yanı sıra kişinin kendi gerçekliğini nasıl inşa edeceğini ve hayatında olan her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.

İnsan beyninin beş temel frekansı vardır: Gama, beta, alfa, teta ve delta. Hızlı beyin aktivitelerinde beyin frekansı ‘gama’da, günlük hayatta ‘beta’da, meditasyon hâlindeyken ‘alfa’dadır. Derin meditasyon ve uyku aşamasında ise baskın dalga ‘teta’dır. Bilim insanları bu frekansın stres ve kaygıyı azaltma, derin gevşemeye yol açma, zihinsel açıklığı ve yaratıcılığı geliştirme, ağrıyı en aza indirme özelliğine sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Bazı insanlar hayatlarında bazı hisleri hiç deneyimlememiş olabilirler. Belki de anne karnında ya da çocukken travmalar ya da üzüntüler yaşamış olabilirler. Bu hisleri bu hayatın draması içinde kaybetmiş olabilirler. Yaratımların, niyet ve dileklerin gerçekleşmemesinin sebebi bu olabilir. Bir şeyi gerçekliğe getirebilmek için yani niyetlerin gerçekleşmesi için önce bunların nasıl hissedildiğinin tecrübe edilmesi gerekir. Bir kişiye neşeli olmanın, zengin olmanın, sevilmenin, ruh eşine sahip olmanın nasıl bir his olduğu ThetaHealing ile öğretilebilir. Kişi bu hisleri tecrübe ettiğinde, hayatında da bu deneyimleri yaşamaya hazır olur.

Vianna Stibal der ki; “Bu yolla, öğrenilmesi ömür boyu sürebilecek şeyler, saniyeler içinde öğrenilebilir.” Ev, iş yeri, mobilya, kişisel eşya ve organik olmayan tüm maddelere his yüklemesi yapılabilir. Örneğin giysilere güzel ve zarif olma hissi, ayakkabılara konforlu olma hissi yüklenebilir. Cüzdana parayla dolup taşma, eve yuva olma ve arabaya her zaman güvende olma hissi yüklenebilir. İş yerine bolluk bereket içinde olma, eve neşeli olma, suya sağlıklı olma hissi yüklenip bu deneyimler hayatın içine çekilebilir.

Sonuç olarak; yaşamınızda tekrarlayan döngüler varsa ve değişikliğe ihtiyaç duyuyorsanız veya bunu yapmak istiyorsanız, ThetaHealing size destek olabilir. Tekniğin en muhteşem tarafı, size yaşamınızı olmasını istediğiniz gibi yapma gücü vermesidir. Siz de mucizelere şahit olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz?

Evet diyenlere yükleyelim.

Teşekkürler, oldu oldu oldu…