Mutluluğu ilmek ilmek işleyin

Çoğu zaman bir ürün ortaya çıkartmak için yapıldığını düşündüğümüz örme eyleminin daha iyi bir ruh sağlığının anahtarı olabileceğini düşünmüş müydünüz?

Endişe, belirsizlik, kısıtlılık, umutsuzluk... Bu olumsuz duyguları küresel olarak hep beraber duyumsadığımız günlerden geçiyoruz. Her ne kadar farklı bakış açıları geliştirmeye çalışsak da tıkandığımız, kendimizi çözümsüz hissettiğimiz zamanlar oluyor. Bu durumla başa çıkmanın yaygın ve işleyen yöntemlerinin başında şüphesiz ki bilinçli farkındalık pratikleri geliyor.

Şimdiki ana odaklanma sanatı olan farkındalık, deneyimi yargılamadan veya değiştirmeye çalışmadan yaşam kalitesini arttırma çabasını ifade ediyor. Günlük yaşamımıza birçok fayda sağlayan farkındalık uygulamaları bir bütün olarak yaşam kalitesini de iyileştiriyor. Bilinçli farkındalık pratiklerini uygulamanın pek çok yolu var ve eğer bir zanaata eğiliminiz varsa bu, ellerinizde muazzam bir cevher olduğunu gösteriyor. Tığ, örgü ve dikiş faaliyetlerinin bilinçli farkındalıkla kesinlikle çok ilgisi var.

Yerleşik rehberli meditasyon yöntemleri dâhil olmak üzere farkındalık pratiği uygulamanın birçok farklı yolu bulunuyor. Bununla birlikte, eğer bir zanaata yatkınlığınız varsa bunu farkındalık pratiklerine dâhil etmenin işe yarayıp yaramadığını keşfetmek kesinlikle denemeye değer. Her şeyden önce eğer daha önce tığ işini veya örgü örmeyi deneyimlediyseniz bu farkındalık çalışmasını denerken tanıdık ve güvenli alanda hissedeceksiniz. Kabul edelim ki özellikle pandemi koşullarında meditasyon kurslarına gitmek ve grup çalışmalarına katılmak pek kolay değil. Oysa evinizdeki tığ ve örgü iplikleri elinize almanız ve birkaç ilmek atmanız sadece dakikalarınızı alacak.

Örgünün ruh sağlığına faydaları

Örgü örmenin kan basıncını düşürme, depresyon ve anksiyeteyi azaltma, demans başlangıcını yavaşlatma, yalnızlık duygusuyla baş etme gibi faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Büyükannenizin her zaman olumlu, mutlu ve sevecen olma sebeplerinden biri sizi kış aylarında ısıtacak yumuşacık kazaklar örmesi olabilir mi? Uluslararası bir araştırmada örgü örmek ile sakinlik ve mutluluk duyguları arasında güçlü bir bağlantı olduğu ortaya kondu.

Örme eyleminin kendisine ek olarak örgü ile ilgilenen pek çok kişi gerek sosyal çevrelerinde, gerekse online platformlarda örgü örmenin sosyal ilişkiler üzerinde de etkisi olduğunu söylüyor. Belki de çocukluğumuzda annelerimizin birbirlerinin el işlerini kopyalamak için verdiği uğraşları hatırlıyoruzdur.

Klinik bir ortamda, yeme bozukluğu olan bir grup üzerinde yapılan çalışma ise örmenin kaygıyı azaltmada ve obsesif düşünceleri veya meşguliyetleri yatıştırmada önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra kronik ağrı çeken pek çok kişi bununla başa çıkmanın yollarını ararken örgü örme deneyimine başvuruyor. Bir çalışmada örgünün kronik ağrının duygu ve etkilerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan hem fiziksel rahatlama hem de sosyal destek sağladığı gözlemleniyor.

Örgü örmeyi nasıl farkındalık pratiğine dönüştürebilirsiniz?

Farkındalık gerçekten sadece şu anda yaptığınız şeye tüm dikkatinizi vermeniz anlamına gelir. Küçük ayrıntılarla ilgilenirsiniz, açık fikirli olduğunuzda neler olduğunu fark edersiniz, gözlemler ve kabul edersiniz. Örgü veya tığ işi ile farkındalık pratiği yaparak hayatınızda büyük değişiklikler yaratmak için bu ipuçlarını deneyebilirsiniz.

Her Yeni Çalışmaya Bir Niyet ile Başlayın Bir yoga dersine gittiğinizde sizden bir niyet belirlemeniz istenir. Örneğin, minnettarlığı kucaklamak için bir niyet belirleyebilirsiniz. Ders sırasında bu niyeti düşünmezsiniz. Siz sadece niyetinizin gerçekleşmesine izin verirsiniz ve pratiğiniz onu size getirir. Farkındalık uygulamalarının hemen hepsinde bu benimsenen bir yöntemdir. Herhangi bir örgü veya tığ işi seansına başlamaya karar verdiğinizde de öncelikle niyetinizi belirleyin. Örneğin, “Hatalarımı affedeceğim” gibi daha genel bir niyet koyabilirsiniz. Bazı günler, dünyadaki tüm varlıklara sevgi dolu şefkat göndererek daha da büyük düşünebilirsiniz. Niyet belirleme eylemi, örgü çalışması yaparken dikkatli olmayı hatırlama aşamasını oluşturur. Duyularınızı Kontrol Altına Alın Duyularınız, şimdiki an’a farkındalık getirmek için çok güçlü araçlardır. Onları zanaat alanınıza getirmenin yollarını arayın. Dinlendirici bir müzik, doğa sesleri ve hatta zanaat alanınızdaki sessizliğe dikkat ederek pratiğinizi güçlendirin. Mumlardan, uçucu yağlardan ve hatta mutfaktan gelen yemek kokularından ilham alın. En sevdiğiniz çayı, kahveyi veya aromalı suyu yudumlamak için molalar vererek pratiğinize lezzet unsurunu ekleyin. Zanaat alanınızda sevdiğiniz bir fotoğraf gibi hoşunuza giden manzaraları bulundurun. Yumuşak dokunuşlu, kaliteli örgü ipleri ile çalışarak örmenin ve tığın dokunsal doğasını kucaklayın. Örgünüzde Bir Farkındalık İpucu Belirleyin “Farkındalık ipucu” sadece duraklamak, nefes almak ve durum hakkında tam farkındalık kazanmak için bir hatırlatmadır. İşareti her fark ettiğinizde bir farkındalık molası verirsiniz. Tığ işi ve örgüde farkındalık ipucu olmak için mükemmel birçok tekrarlayan eylem vardır. Örneğin dikiş işaretleyicinizi her yerleştirmeniz veya çıkarmanız sizin farkındalık ipucunuz olabilir. Düzenli olarak gerçekleşen ancak her seferinde duraklatmanın imkânsız olacağı sıklıkta olmayan bir işaret seçin. Örneğin, ilmek atma işlemi düzenli olarak gerçekleşir, ancak her zaman olmaz. Öte yandan örgü genellikle iyi bir farkındalık ipucu olarak görülür. Diğer ipuçları, bir satırı bitirirken, yeni bir tura başlarken veya bir projedeki renkleri değiştirirken olabilir. Bilinçli Gevşeme Pratiği Yapın Örgü ve tığ işi doğal olarak bize rahatlama sağlar. Ancak bu rahatlamayı geliştirmek için farkındalığı kullanabiliriz. Zanaat seansınız boyunca vücudunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Nefesiniz sığ mı derin mi? Kaslarınız gevşek mi yoksa gergin mi? Çalışmaya devam etmeden önce derin nefes alın, omuzlarınızı indirin ve parmak kaslarınızı esnetin. Vücudunuzda nasıl hissettiğinize dikkat edin, bunun zihninizde olanlarla nasıl ilişkili olduğunu anlamak için ipuçları alın ve zanaat deneyiminize ferahlık katmak için nefes alma ve gevşeme egzersizlerini kullanın. Farkındalıkta bir şeyleri değiştirmeye çalışmayız, bunun yerine ne olduklarını kabul ederiz. Bununla birlikte, çalışmanız esnasında ağrı veya acı yaşarsanız, o acıyı azaltmak için kesinlikle pozisyonunuzu veya malzemelerinizi değiştirmelisiniz. Çalışmaya Başlamadan Önce Bir Mantra Belirleyin Geleneksel bir yoga battaniyesi veya yoga hırkası ördüğünüzde, onu hediye ettiğiniz kişiye bir mantra yüklemiş olursunuz. Mantranızı projenin başında söyleyebilir, onu çalışma boyunca tekrar edebilir ve tamamlandığında onu hediye ettiğiniz kişiye de bu mantrayı sözlü veya yazılı şekilde sunabilirsiniz. Bunu her projede uygulayabilirsiniz. Benzer şekilde, kendi hayatınızdaki bir hedefe odaklanmanıza yardımcı olması için bir mantrayı tekrar edebilirsiniz. Bu farkındalık uygulamasıyla tam olarak aynı olmasa da, örgü veya tığ işi yaparken refahı ve bağlılığı teşvik eden benzer bir uygulamadır.

Mumlardan, uçucu yağlardan ve hatta mutfaktan gelen yemek kokularından ilham alın. En sevdiğiniz çayı, kahveyi veya aromalı suyu yudumlamak için molalar vererek pratiğinize lezzet unsurunu ekleyin.