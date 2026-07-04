UFO bilmecesi: Yanıtı bulmaya her zamankinden daha mı yakınız?

1977 yılının yağmurlu bir Şubat gününde, Galler'in Pembrokeshire bölgesindeki Broad Haven İlkokulu'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Okulun öğrencileri, dışarıda bir UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) gördüklerini iddia ederek panik halinde müdürün odasına koştu...

"Karşımda gümüş renkli, kubbeli, puro şeklinde ve yaklaşık bir otobüs büyüklüğünde bir nesne duruyordu. Tepesinde kırmızı bir ışık yanıp sönüyordu. Onu yaklaşık 10 saniye boyunca izledim ve o an içimde sadece oradan arkama bakmadan kaçma arzusu belirdi."

O dönem henüz 10 yaşında olan David Davies de o çocuklardan biriydi. Davies, başlangıçta arkadaşlarının yanıldığını kanıtlamak amacıyla dışarı çıktığını söylüyor. Ancak bahçeye adım attığında gördüğü manzara karşısında nutku tutulmuştu:

Akıllı Telefonlar Çağında UFO Avcılığı

BBC’ye konuşan havacılık ve uzay uzmanları, günümüzde herkesin cebinde bir akıllı telefon bulunmasının ve uçuş takip uygulamalarının yaygınlaşmasının, gökyüzündeki "bilinmeyenleri" ayırt etmeyi kolaylaştırdığını belirtiyor. Peki, geçmişten bugüne uzanan bu UFO iddialarının arkasında ne yatıyor? Bu fenomenler gerçekten araştırılmalı mı?

UFO’lar, 1947'deki meşhur Roswell (New Mexico) olayından beri insanlığın popüler kültürünü şekillendiriyor. 1950'lerde vizyona giren Uçan Daire filmi ve ABD-Sovyetler Birliği arasındaki Uzay Yarışı, bu ilgiyi adeta körükledi. Steven Spielberg’ün kült filmi E.T. (1982) ve efsanevi dizi The X-Files (1993) gibi yapımlar ise dünya dışı yaşam merakını kitlesel bir boyuta taşıdı.

Buckinghamshire New University Sosyal Bilimler Dekanı Dr. Ciaran O'Keeffe, UFO merakının 1980'lerde zirve yaptığını ve dünya genelinde adeta bir "UFO avı" furyası başladığını belirtiyor. Öyle ki, Broad Haven İlkokulu’nda yaşananlar o dönem Yeni Zelanda medyasında bile kendine yer bulmuştu. "Dyfed Üçgeni" olarak anılan bölgedeki bu iddialar için "eşek şakası" da dahil pek çok teori üretildi.

Hafıza Yanılgısı mı, Kitlesel Bulaşma mı?

Dr. O'Keeffe, bu tür gizemli olayların arkasında bilimsel ve psikolojik nedenler olabileceğine dikkat çekiyor:

"Görgü tanıklarının ifadeleri yanıltıcı olabilir. Bir tanığın kötü yöntemlerle sorgulanması, yönlendirici sorulara maruz kalması ya da olayın medyada işleniş biçimi, hafızadaki anıları önemli ölçüde değiştirebilir."

Broad Haven vakasında tek bir tanık değil, bir grup çocuk söz konusuydu. Dr. O'Keeffe, bunu "kitlesel bulaşma ve gruba uyum sağlama" psikolojisiyle açıklıyor; yani düşünce ve korkuların grup içinde hızla yayılması. Ancak David Davies bu teoriye katılmıyor. Olayın ardından çocukların birbirinden bağımsız olarak çizdiği UFO resimlerinin neredeyse birbirinin aynısı olduğunu vurgulayan Davies, bunun psikolojik açıklamaları çürüttüğünü savunuyor. Davies, o günden sonra hayatını bu gizemi çözmeye adamış ve araştırmalar için binlerce sterlin harcamış.

David Davies, 1977'de Broad Haven İlkokulu'nda UFO gördüğünü iddia eden çocuklardan biriydi.

Gizli Askeri Üsler ve Hava Trafiği

Havacılık ve uzay mühendisi Dr. Ryan Marks ise madalyonun diğer yüzüne, yani askeri ve lojistik gerçeklere odaklanıyor. UFO iddialarının yoğunlaştığı Güney Galler bölgesi, aslında ciddi bir hava trafiğine ev sahipliği yapıyordu. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Müzesi verilerine göre, 1970-1990 yılları arasında bölgede beş aktif havaalanı ve bir füze deneme alanı bulunuyordu.

Dr. Marks, bölgede kamuoyuna açıklanmayan yoğun bir askeri hareketlilik olduğunu ifade ediyor. Nitekim bu durum küresel ölçekte de kanıtlanmış durumda: ABD hükümetinin Mart 2024’te yayımladığı resmi raporda, 1950 ve 1960’lı yıllardaki UFO vakalarının çok büyük bir kısmının, aslında dönemin gizli casus uçakları ve ileri düzey uzay teknolojisi testlerinden kaynaklandığı resmen itiraf edilmişti.