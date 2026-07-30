Merkür fırtınası dindi, Satürn Koç retrosu başladı: Kimler etkileniyor?

İletişimde aksaklıklar, ertelenen kararlar ve zihinsel karmaşalarla geçen Merkür retrosunun ardından nihayet derin bir nefes alıyoruz. Ancak gökyüzündeki durağanlık yerini çok daha köklü, dönüşümcü ve disiplin arayan bir enerjiye bırakıyor: 26 Temmuz 2026 itibarıyla Satürn Koç retrosu resmen başladı...

Bu süreçte gökyüzü bizden aceleci davranmak yerine içsel disiplin, bireysel otorite, sınırları belirleme ve karmik sorumluluklar üstlenme konularında olgunlaşmamızı bekliyor.

10 Aralık 2026 tarihine kadar sürecek olan bu geri hareket, astrolojide "Zamanın Efendisi" ve "Büyük Öğretmen" olarak bilinen Satürn’ün, Koç burcundaki dürtüsel ve cesur enerjiyi dizginlemesi anlamına geliyor.

Peki, 26 Temmuz – 10 Aralık 2026 tarihleri arasında sürecek olan Satürn Koç retrosu hayatlarımıza nasıl yansıyacak ve burçları neler bekliyor?

Satürn Koç Retrosu Ne Anlama Geliyor?

Koç burcu; hırsı, başlatma enerjisini, cesareti ve bireyselliği temsil eder. Satürn ise kuralları, engelleri, sabrı ve uzun vadeli emekleri simgeler.

Satürn Koç burcunda geri hareket ederken, geçmişte yeterince düşünmeden attığımız adımlar, bencilce verilmiş kararlar veya üstesinden gelmekten kaçındığımız sorumluluklar önümüze birer karmik sınav olarak gelebilir. Bu dönemde:

"Ben kimim ve sınırlarım nerede bitiyor?" sorusunu kendimize daha sık soracağız.

Hakiki cesaret ile kontrolsüz öfke arasındaki çizgiyi ayırt etmeyi öğreneceğiz.

Ertelenmiş projeler, yarım kalmış cesaret denemeleri ve bastırılmış liderlik vasıfları yeniden gözden geçirilecek.

Satürn Koç Retrosunun Burçlara Etkileri

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Retro doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşiyor! İmajınız, kişisel hedefleriniz ve hayata karşı duruşunuz sınavdan geçiyor. Geçmişte almadığınız sorumluluklar yüzleşmeniz için karşınıza çıkabilir. Bedeninize, sağlığınıza ve sınırlarınıza özen göstermeli; öfkeyle kalkıp zararla oturmaktan kaçınmalısınız.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Zihninizin kuytu köşeleri, gizli korkularınız ve bilinçaltınız mercek altında. Ruhsal anlamda bir arınma ve detoks sürecine giriyorsunuz. Yalnız kalmak, psikolojik destek almak veya meditatif çalışmalara yönelmek size çok iyi gelecek. Kontrol edemediğiniz durumları serbest bırakmayı öğrenmelisiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair vizyonunuz test ediliyor. "Gerçek dostlarım kimler?" sorusunun cevabını net bir şekilde göreceğiniz bir dönem. Sizi aşağı çeken çevrelerden elinizi çekebilir, hayallerinizi gerçekleştirmek için daha gerçekçi stratejiler geliştirebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz ve hedefleriniz gündemde. İş hayatınızda otorite figürleriyle olan diyaloglarınıza dikkat etmelisiniz. Yükleriniz artıyor gibi hissettirse de bu dönemde sergileyeceğiniz sabır ve azim, retro bittiğinde size kalıcı başarılar getirecektir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İnançlarınız, hayat felsefeniz, yurt dışı projeleriniz ve akademik hedefleriniz yeniden şekilleniyor. Doğru bildiğiniz yanlışlarla yüzleşebilirsiniz. Esnek olmayı öğrenmek ve vizyonunuzu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için harika bir içsel sorgulama dönemi.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Ortaklı finansal kaynaklar, borçlar, mirasa dair konular ve derin duygusal bağlar testten geçiyor. Maddi anlamda ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir süreç. Güven sorunu yaşadığınız ilişkilerde sınırlarınızı yeniden çizmek isteyebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz ve iş ortaklıklarınız bu retronun ana teması. İlişkilerinizde alma-verme dengesini ve bireysel sınırlarınızı sorgulayacaksınız. Sağlam temeller üzerine kurulmayan bağlar zorlanabilir; ancak yapıcı diyaloglar ilişkinizi çok daha olgun bir evreye taşıyabilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınız gündeme geliyor. Bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmemelisiniz. İş hayatınızda üzerinize aldığınız fazla sorumlulukları sadeleştirmek ve daha disiplinli bir yaşam tarzına geçmek için idealler bir süreç.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız sınanıyor. İlişkilerinizde yüzeysel heyecanlar yerine kalıcılık ve ciddiyet arayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular veya ertelediğiniz yeteneklerinizi disiplinle geliştirme isteği ön plana çıkabilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Yönetici gezegeniniz Satürn'ün retrosu; ev, aile, kökler ve yaşam alanınızla ilgili konuları harekete geçiriyor. Aile içi sorumluluklar artabilir veya geçmişten gelen ailevi meseleler yeniden gündeme gelebilir. İçsel güvenliğinizi inşa etmeye odaklanmalısınız.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

İletişim diliniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz ve eğitim süreçleriniz mercek altında. Fikirlerinizi ifade ederken daha sert veya savunmacı olabilirsiniz; bu yüzden kelimelerinizi özenle seçmelisiniz. Zihinsel karmaşayı azaltmak için planlı hareket etmek önem kazanıyor.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Maddi kazançlarınız, özdeğer duygunuz ve bütçeniz bu dönemin ana konusu. Finansal olarak daha temkinli olmalı, gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Kendi yeteneklerinizi doğru değerleme ve hak ettiğiniz değeri talep etme konusunda önemli dersler alacaksınız.