Jet Lag yorgunluğuna karşı doğru beslenme: Uzmanlar ne yenilip içileceğini anlattı

Uzun mesafeli uçuşların ve farklı zaman dilimlerine seyahat etmenin en kaçınılmaz yan etkilerinden biri hiç şüphesiz jet lag. Biyolojik saatimizin aniden değişmesi; uykusuzluk, gün boyu süren halsizlik, odaklanma güçlüğü ve sindirim problemleri olarak bize geri dönüyor...

İşte sirkadiyen ritminizi yeniden senkronize etmenize ve jet lag semptomlarını en aza indirmenize yardımcı olacak uzman onaylı beslenme önerileri...

Ancak uzmanlar, doğru zamanda doğru yiyecek ve içecekleri tüketerek vücudun yeni zaman dilimine adaptasyonunu hızlandırmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

1. Su Tüketimini En Üst Seviyeye Çıkarın

Uçak kabinlerindeki nem oranı oldukça düşüktür ve bu durum vücudun hızla su kaybetmesine neden olur. Dehidrasyon (su kaybı), jet lag yorgunluğunu ve baş ağrısını iki katına çıkarır.

Uzman Önerisi: Uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında bol su için. Elektrolit dengesini korumak için mineralce zengin maden suları veya hindistan cevizi suyu da tercih edilebilir.

2. Melatonin Dostu Besinlerle Uykuyu Destekleyin

Gittiğiniz yerde akşam saatlerinde uyumakta zorlanıyorsanız, vücudun doğal olarak melatonin (uyku hormonu) salgılamasına yardımcı olan besinlerden destek alabilirsiniz.

Ne Yenmeli?

Vişne/ekşi vişne suyu, muz, yulaf, badem, ceviz ve hindi eti. Özellikle vişne suyu doğal bir melatonin kaynağı olarak uyku kalitesini artırmada oldukça etkilidir.

3. Protein ve Karbonhidrat Zamanlamasını Doğru Yapın

Besinlerin zihinsel uyarılma veya gevşeme üzerindeki etkileri büyüktür.

Gündüz Zinde Kalmak İçin (Protein): Yeni zaman diliminde sabah veya öğle saatlerinde uyanık kalmanız gerekiyorsa yumurta, balık, tavuk ve baklagiller gibi protein ağırlıklı besinler tüketin. Proteinler, zihinsel berraklığı artıran tirozin asidini destekler.

Geç Saatlerde Gevşemek İçin (Kompleks Karbonhidrat): Akşam saatlerinde serotonin ve melatonin üretimini tetiklemek için esmer pirinç, tatlı patates veya tam tahıllı gıdalar tercih edebilirsiniz.

4. Sindirimi Yormayan Hafif Öğünler Tercih Edin

Sirkadiyen ritmimiz sadece beynimizi değil, bağırsak mikroflora ve sindirim sistemimizi de yönetir. Zaman dilimi değiştiğinde midede şişkinlik ve hazımsızlık yaşanması çok doğaldır.

Uzman Önerisi: Uçuş günlerinde aşırı yağlı, baharatlı ve ağır gıdalardan kaçının. Sebze çorbaları, buğulanmış sebzeler ve hafif yoğurtlu kaseler bağırsak ritminizi korumanıza yardımcı olur.

5. Kafein ve Alkollü İçeceklere "Kritik" Sınır Getirin

Kahve ve alkol jet lag ile mücadelede en sık yapılan hataların başında gelir.

Alkollü İçecek: Uçuşta içilen alkol uykuyu getiriyor gibi görünse de REM uykusunu bozarak hücrelerin yenilenmesini engeller ve vücudu daha da susuz bırakır.

Kahve / Kafein: Kafeini stratejik kullanmak gerekir. Varış noktanızda sabah saatlerinde zinde kalmak için kahve içilebilir ancak yerel saatle öğleden sonra 14:00'ten sonra kafein tüketimi kesilmelidir.







