Yeni TİGGO’lar Daha Modern ve Zarif

Chery’nin Tiggo 7 ve 8’den oluşan Türkiye’deki SUV ailesi yenilendi. Tiggo 8 dışta ve içte yeni tasarıma kavuşurken, Tiggo 7’ye de AWD elektronik 4x4 çekiş sistemi opsiyonu eklendi.

Markayı 3 modelle 2,5 yılda 120 binli adetlere taşıyan kahramanlar Tiggo 7 ve Tiggo 8, bu süre zarfında, her biri 45 bin adet satarak marka bilinirliğine büyük katkı sağladılar (burada Omoda 5’in de hakkını yemeyelim, genç kullanıcılar arasında Omoda 5 çok sevilen bir model ama artık bu modeli, Omoda&- Jaecoo markası altında görmeye devam edeceğiz).

Takvimler 2025’in sonunu gösterdiğinde, Tiggo 7 ve 8’de değişim vakti de geldi. Aslında ben bu araçları bir yıl önce, Chery’nin merkezi Wuhu’da incelemiştim. Detaylı inceleme yazısını Aralık 2024 tarihli Auto SHOW dergisinde ve videosunu da Auto SHOW’un Youtube kanalında bulabilirsiniz. Bu ön incelemenin ardından, yenilenen araçlar 2025 sonunda Çin’de üretime girerek pazara verildi. Araçlar Kasım sonunda ise Türkiye’ye geldi.

Tiggo 7

Kaplan yüz ifadesi, elmas kesimli ön ızgara, daha derin tasarlanan yeni far yapısı, arka bagaj kapağı üzerindeki LED çizgisi, iç mekan kristal kesimli, kaplan figürlü vites kolu seçicisi Tiggo 7’ye ait şık detaylar.

1,6 litre, 145 HP’lik Turbo benzinli motorla gelen Tiggo7’de, artık 100.000 TL farkla 4x4 seçeneğini tercih etmek ve hafif arazide, bir şehirli SUV’un ötesinde off-road sürüşleri yapmak da mümkün. Bunun için, orta konsola yerleştirilen yuvarlak düğmeyle 7 farklı sürüş modundan uygun olanını seçmek gerekiyor; Eco, Normal, Sport’a ilave olarak kum, çamur, kar, off-road gibi arazi zemin koşullarına uygun modlar arasında seçim yapılabiliyor.

Uzun zamandır beklenen, çeki demiri takılabilme özelliği de hem Tiggo 7’ye, hem de Tiggo 8’e gelmiş. Her iki araç da opsiyon olarak satılan çeki demiri sayesinde, 750 kg’lık karavan çekebiliyor. Tiggo 7’nin yenilikleri arasında daha da geliştirilen anti korozyon koruması, gövdenin yüzde 60’nda yüksek mukavemetli çelik kullanımı, 4x4 AWD’de 8 havayastığı (diz havayastığı ilave edildi), Euro NCAP’te 5 yıldız, 540 derece kamera, HUD ekran, 15 fonksiyonlu ADAS gibi özellikler bulunuyor. Tiggo 7’nin fiyatları lansmana özel olarak, Prestige donanım seviyesinde 4x2 versiyonda 2.199.000 TL olarak açıklandı. 4x4 AWD versiyonun fiyatı ise 2.299.000 TL.

Tiggo 8

Oldukça kapsamlı bir güncelleme operasyonu geçiren ve 5. nesline ulaşan Tiggo 8’de hem dış tasarım hem de iç kabin dizaynı yenilendi, trende uygun hale geldi. Dışta önde trapezoid ızgarada kristal kesimler oldukça belirgin, optikler ise ince çizgili, dikey sis farları ön tamponda derine gizlenmiş. Ön görünümde kaplan yüz ifadesi benimsenmiş. Zaten Tiggo ismi de İngilizcedeki kaplan kelimesinden (Tiger) geliyor. Tıpkı ön tasarım gibi, arkada da yeni ışık çizgisi ve daha şık, yeni bir bagaj kapağı var.

Kapı kolları da artık gövdeye katlanan, yarı elektrikli cinsten. İç mekanda, eşit boyda çift ekran yerine, farklı boylarda iki ayrı ekran var. Gösterge paneli ufak (10,25 inç), merkezi bilgi-eğlence ekranı ise daha büyük (15,6 inç). Bu büyük ekran artık 2,5K ölçeğinde, daha büyük çözünürlüğü de sahip. Ekranı ve altındaki uygulamaları daha akıcı bir hızla sürebilmek için de Snapdragon 8155 işlemcisine yer verilmiş. İç mekanda ayrıca, daha önce ortadaki vites kolu, direksiyonun sağına alınmış, böylece orta konsol daha serbest hale gelmiş.

Ayrıca bir tanesi kablosuz şarj (50W ve soğutmalı), çift telefon tutucu, çift ambiyans ışık çizgisi, sürücü koltuk kafalığında 2 ilave hoparlör, iç mekanda akla gelen ilk yenilikler. Ön koltuklarda ısıtma-soğutma ve masaj, orta sıra koltuklarda ısıtma, üçüncü sıra koltuklara özel klima fonksiyonu var. Bir diğer yenilik de ön yolcu tarafında yapılmış, burada artık bir “Prenses koltuğu” yer alıyor. Konforu artırılan bu koltukta elektrikli baldır desteği var, ayrıca koltuk, uçak koltuğu gibi yatabiliyor, 10 farklı noktaya, 5 farklı modda masaj yapabiliyor.

Tiggo 8’de de yine 1,6 TGDI turbo benzinli, 145 HP’lik motor yer alıyor. Önden çekişli araçta gövdenin yüzde 80’inde yüksek dayanımlı çelik kullanılmış, 9 havayastığı, 19 ADAS fonksiyonu, 540 derece kamera, L2+ yarı otonom sürüş var ve Euro NCAP’ten 5 yıldız almış. Çeki demiri takılabiliyor. 750 kg çekme kapasitesi var. Umarız bir sonraki güncellemede 1,5 ton çekme kapasitesini de görürüz. Yeni nesil Tiggo 8, artık yüzde 90 ÖTV diliminde geliyor. Aracın lansmana özel fiyatı 2.599.000 TL.