Güzellik dünyasında yükselişe geçen 8 yeni nesil içerik

Güzellik dünyası son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Cilt ve saç bakımında kullanılan klasik içeriklerin yerini, daha hedef odaklı, çok yönlü ve bitkisel kaynaklı yeni nesil aktifler alıyor. Nem tutma kapasitesinden antioksidan güce, cilt bariyerini destekleyen formüllerden yaşlanma karşıtı etkilere kadar birçok farklı alanda öne çıkan bu içerikler, bakım rutinlerini yeniden şekillendiriyor.

Polyglutamic asit

Hyalüronik asidin kuzeni diyebileceğimiz, polyglutamic asit güçlü bir nem tutma kapasitesine sahip. Fermente soya kaynaklı bu bileşen, suyu cilt yüzeyinde tutarak cildin daha dolgun ve esnek görünmesine katkı sağlayabiliyor. Nem kaybını önlemeye destek olması da onu özellikle kuru ve susuz kalmış ciltler için ilgi çekici kılıyor. Polyglutamic asit içeren Biologique Recherche’ın nemlendirici kremi, yonca özü ve dereotu ekstresi gibi bitkisel içeriklerle birlikte cildin nem dengesini destekleyen formüller arasında yer alıyor. Biologique Recherche nemlendirici 10.430 TL

Gentiyan

Alp bölgelerinde yetişen gentiyan bitkisi, cilt bakımında özellikle nem ve yatıştırma etkilerine sahip. Bitkinin kökünden elde edilen özler, cildin nem dengesini desteklemeye yardımcı olabilecek yapısıyla biliniyor. Bu nedenle özellikle yoğun nem ihtiyacı olan ciltler için geliştirilen bakım ürünlerinde yer bulabiliyor. Gentiyan özü içeren Valmont’un Hydra3 serisinin maskesi, kısa sürede yoğun nem etkisi sunmayı hedefleyen maskelerden ve cildin daha dolgun bir görünüm kazanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Valmont maske 16.500 TL

Kombucha

Fermente içeriklerin cilt bakımındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Kombucha da onlardan biri. Çayın fermente edilmesiyle elde edilen bu içerik, antioksidan bakımından zengin yapısıyla cildi çevresel stres faktörlerine karşı destekliyor. Aynı zamanda cilt tonunun daha dengeli görünmesine katkı sağlayabilecek hafif arındırıcı etkileriyle de biliniyor. Yüksek oranlı kombucha özü içeren Pure Beauty’nin kombucha içerikli esansı, günlük bakım rutinine kolayca eklenebilmesiyle dikkat çekiyor. Pure Beauty esans 1.499,90 TL

Bakuchiol

Son yıllarda adını en çok duyduğumuz aktiflerden olan bakuchiol, çoğu zaman “bitkisel retinol alternatifi” olarak da anılıyor. Psoralea corylifolia bitkisinden elde edilen bakuchiol, ciltte kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olabileceği için özellikle yaşlanma karşıtı bakım ürünlerinde sıkça görülüyor. Retinolün güçlü etkilerinden çekinen hassas ciltler için daha yumuşak bir seçenek olarak değerlendirilmesi de popülerliğini artırıyor. Yüzde 1,5 bakuchiol içeren Avène’nin serumu, cildin yapısal bütünlüğünü desteklemeye odaklanan formülüyle bu trend içerikten yararlanan ürünlerden. Avène serum 3.999,90 TL

Matcha

Sadece kahve menülerinde alışık olduğumuz matcha, artık güzellik dünyasının da favori içeriklerinden birine dönüştü. Yeşil çayın yoğunlaştırılmış formu olan bu toz, güçlü antioksidan içeriği sayesinde hem cilt hem saç bakımında ilgi görüyor. Serbest radikallerin etkilerine karşı destek sağlayabilmesi, saç derisini dengelemeye yardımcı olabilmesi ve saçın daha canlı görünmesine katkı sunabilmesi matcha’yı çok yönlü bir içerik haline getiriyor. Matcha özünü saç bakımına taşıyan Ashley Joy’un yeni matcha saç serisi, formülünde yer alan glikolik asit ve amino asitlerle birlikte saç derisini nazikçe arındırmayı ve saçın daha parlak görünmesine destek olmayı hedefliyor. Ashley Joy şampuan 699,90 TL

Laktik asit

AHA asitleri arasında en nazik olanlardan biri kabul edilen laktik asit, cilt bakımında hem yenileyici hem de nemlendirici özellikleriyle öne çıkıyor. Doğal olarak fermente süreçlerden elde edilen bu içerik, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri nazikçe uzaklaştırmaya yardımcı olup nem tutma kapasitesi sayesinde cildin daha dolgun ve pürüzsüz görünmesine katkı sağlayabiliyor. Laktik asit, hassas ciltlere yönelik geliştirilen Ringana’nın toniğinde de karşımıza çıkarak ciltte yatışmış ve nemli bir his bırakmayı hedefliyor. Ringana tonik 1.311 TL

Yulaf

Yulafın kolloidal yulaf formu, cilt bariyerini desteklemeye yardımcı olabilecek yapısıyla dermatolojik ürünlerde sıkça kullanılıyor. Kuruluk, hassasiyet veya kızarıklık yaşayan ciltlerde rahatlatıcı etkisi bulunan yulaf, aynı zamanda cildin nem dengesinin korunmasına da katkı sağlayabiliyor. Kolloidal yulaf içeren Kiehl’s yatıştırıcı bakım formülü, dekspantenol ve bisabolol gibi içeriklerle birlikte ciltte konfor hissini artırmaya yardımcı olmayı hedefleyen ürünlerden. Kiehl’s onarıcı yüz kremi 1.550 TL

Edelweiss

Alpler’in zorlu iklim koşullarında yetişen edelweiss çiçeği, güçlü antioksidan içeriği sayesinde cilt bakımında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu dayanıklı bitkiden elde edilen özler, çevresel stres faktörlerine karşı cildi desteklemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilt tonunun daha dengeli görünmesine ve cilt dokusunun pürüzsüzleşmesine katkı sağlayabilecek aktiflerden sayılıyor. Edelweiss içeren Augustinus Bader’ın serumu, cildin nem dengesini desteklerken daha aydınlık ve dengeli bir görünüm hedefleyen formüller arasında yer alıyor. Augustinus Bader serum 19.650 TL