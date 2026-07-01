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10 soruda One Direction bilgin ne kadar güçlü?

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Gerçek bir Directioner olduğunu düşünüyorsan bu test tam sana göre! One Direction grubunun tarihi, şarkıları ve üyeleriyle ilgili 10 zorlu soruda bilgini sınayacak, ne kadar sıkı bir hayran olduğunu ortaya çıkaracaksın.

1. One Direction ismini kim buldu? a. Liam.

b. Zayn. c. Louis. d. Harry. 2. Grubun yayınladığı ikinci şarkı hangisidir? a. “What Makes You Beautiful” b. “Gotta Be You” c. “Up All Night” d. “More Than This” 3. One Direction ne zaman kuruldu? a. 2009. b. 2010. c. 2011. d. 2012. 4. Aşağıdakilerden hangisi 1D şarkısı değildir? a. “Best Mistake” b. “Still the One” c. “Stand Up” d. “I Would” 5. Grubun en büyük üyesi kimdir? a. Harry. b. Liam. c. Zayn. d. Louis. 6. X Factor yarışmasında grubun söylediği ilk şarkı neydi? a. “Torn” b. “Born This Way” c. “Vindaloo” d. “Someone Like You” 7. Grup hangi yıl ara verdi? a. 2015. b. 2016. c. 2017. d. 2018. 8. Kaç tane stüdyo albümü yayınladılar? a. 3. b. 4. c. 5. d. 6. 9. Saç rengini en çok değiştiren üye hangisidir? a. Harry. b. Liam. c. Zayn. d. Niall. 10. Grubun 2013’te yayınlanan belgeselinin adı neydi? a. “One Direction: This Is Us.” b. “One Direction: Which Way?” c. “One Direction: Some Kind of Monster.” d. “One Direction: No Direction Home.” Cevaplar: 1. D, 2. B, 3. B, 4. A, 5. D, 6. A, 7. C, 8. C, 9. D,10. A