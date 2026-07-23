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Ünlülerin en sevilen tarifleri: Selena Gomez'den Taylor Swift'e 4 lezzet

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Mutfağı ele geçirmeye hazır mısın? Başarılarıyla adından söz ettiren ünlü isimler, yalnızca kariyerleriyle değil mutfaktaki marifetleriyle de ilham veriyor. Selena Gomez'in tavuk köftesi, Taylor Swift'in balkabaklı kurabiyesi, Florence Pugh'un ev yapımı portakal marmeladı ve Kylie Jenner'ın viral ramen tarifiyle yıldızların en sevdiği lezzetleri keşfetmeye hazır ol!

Yazı: İrem Naz Güvel

Selena Gomez

Tavuk Köftesi

Selena Gomez, pratik ama lezzetli tarifleriyle mutfakta da oldukça iddialı. Protein açısından zengin bu tavuk köftesi, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için ideal. Taze yeşillikler ve baharatlarla zenginleşen tarif, günlük sofralara kolayca uyum sağlıyor.

Malzemeler

  • 600 gram kemiksiz tavuk göğsü
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • Çeyrek demet nane + maydanoz
  • Yarım tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Tavuğu doğrayıp mutfak robotundan geçirip kıyma haline getir. Kıymaya yumurta, galeta unu, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ilave et. Kuru soğanı rendeleyip, nane, maydanoz ve kişnişi ince kıyıp köfte harcına ekle ve yoğurmaya başla. Elini yağlayıp köfteye şekil ver. Köfteleri 20 dakika buzdolabında dinlendir. Pişirmek için tavayı ısıtıp köfteleri kızart.

Taylor Swift

Balkabağı Kurabiyesi

Taylor Swift'in favorileri arasında yer alan balkabaklı kurabiye, tarçın ve aromatik baharatların uyumuyla sonbaharın sıcak atmosferini yansıtıyor. Dışı hafif kıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla öne çıkan bu kurabiyeler, çay ve kahve keyfine lezzetli bir eşlikçi oluyor.

Malzemeler

  • 1 su bardağı balkabağı püresi
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı tereyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Çeyrek çay kaşığı toz tarçın + toz karanfil + yenibahar
  • Yarım su bardağı kurabiye çikolatası

Yapılışı

Balkabağı püresini ve tereyağını mikserle karıştırmaya başla. Yumurtayı ve toz şekeri ekle. Un, baharat ve kabartma tozunu da ekledikten sonra tekrar karıştır. Malzemeler toparlandıktan sonra kurabiye çikolatasını ekleyerek karıştır. Yağlı kağıda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tepsiye diz. Fırını önceden 180 derece önceden ısıttıktan sonra malzemeleri 13 dakika pişir.

Florence Pugh

Portakal marmeladı

Yemek yapmayı büyük bir keyif olarak gören Florence Pugh, ev yapımı tarifleriyle de dikkat çekiyor. Portakalın ferah aromasını öne çıkaran bu marmelat, kahvaltı sofralarını renklendirirken ev yapımı lezzetlerin sıcaklığını da hissettiriyor.

Malzemeler

  • 3 adet orta boy portakal
  • 1. 5 su bardağı şeker
  • Yarım limon
  • 3 su bardağı su

Yapılışı

Portakalın kabuklarını ayır ve tencerede acısı gidene kadar kaynat. Portakalları da blender ile püre haline getir. Oluşan püreye şekeri de ilave edip hafif suyunu çekene kadar kaynat. Acısı giden kabukları da pürenin içine ekle. Bir kez daha blender dan geçir ve 5 dakika daha kaynat. Son olarak kavanoza koyup soğumasını beklemeye başla.

Kylie Jenner

Ramen

Kylie Jenner'ın sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ramen tarifi, klasik hazır noodle'a küçük dokunuşlarla bambaşka bir lezzet kazandırıyor. Yumurta, tereyağı ve sarımsak tozuyla hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede nefis bir öğün hazırlamak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

Malzemeler

  • 2 bardak su
  • 1 yumurta
  • 1 paket ramen noodle
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Ramenleri hazır ramen paketlemenizdeki talimatlara göre pişir. Ardından ramenini tavaya dök ve bir yumurta ile karıştır. Tereyağını ramenine ekle. Son olarak sarımsak tozunu ramen ile karıştır. Gerekirse maydanozu ekle.

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