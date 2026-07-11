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Ünlüler testi: 10 soruda sahte bilgiyi bulabilir misin?

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Her soruda üç bilgi var; ikisi gerçek, biri ise tamamen uydurma. Taylor Swift'ten Sabrina Carpenter'a, Zayn Malik'ten Jonathan Bailey'e uzanan bu eğlenceli bilgi testinde sahte bilgiyi bulmaya çalışın. Bakalım popüler yıldızları ne kadar yakından tanıyorsunuz?

1. Taylor Swift a. Üniversitede İngiliz Edebiyatı dersine konu oldu.

b. Bir dönem dedektif olmak istiyordu. c. İlk sahne deneyimini bir rock grubunun arka vokalisti olarak yaşadı. 2. Robert Pattinson a. “Twilight”tan önce bir müzik grubundaydı. b. “Harry Potter” seçmelerinde yanlışlıkla başka bir rol için başvurdu. c. “Batman” çekimlerinde makyajını kendi yaptı. 3. Ariana Grande a. Küçük yaşta bir hayvan barınağı açtı. b. Nickelodeon dizilerinde rol aldıktan sonra müzik kariyerine başladı. c. Bir kahve zincirinden kendi adına bir kahve çıkarmasını istedi, ancak marka bunu reddetti. 4. Dylan O’Brien a. İlk oyunculuk deneyimini YouTube’da kendi videolarını çekerek kazandı. b. “Maze Runner” serisinin çekimleri sırasında ciddi bir kaza geçirdi. c. Aslında oyunculuk yerine avukat olmayı hedefliyordu. 5. Chappell Roan a. Sahne adı, büyükannesinin adından ilham alınarak oluşturuldu. b. İlk albümünü kendi odasında kaydetti. c. “Pink Pony Club” şarkısını bir rüya gördükten sonra yazdı. 6. Zayn Malik a. One Direction’a katılmak için X Factor seçmelerine annesinin ısrarıyla gitti. b. Aslında pilot olmak istiyordu. c. “Pillowtalk” klibini kendi yönetti. 7. Sabrina Carpenter a. Çocukken olimpiyat jimnastikçisi olmak için eğitim aldı. b. Billie Eilish ile aynı müzik yapımcısıyla çalıştı. c. Küçükken Miley Cyrus’ın şarkı yarışması “The Next Miley Cyrus Project”te üçüncü oldu. 8. Chase Stokes a. “Outer Banks” dizisindeki rolü için 7 kez seçmelere girdi. b. Küçükken Disney filmlerinde dublörlük yaptı. c. Üniversiteye giderken profesyonel yüzücüydü. 9. Charli XCX a. Adını en sevdiği çocukluk çizgi filminden aldı. b. “Boom Clap” şarkısı aslında başka bir pop yıldızına teklif edilmişti. c. Müzik kariyerine bir punk rock grubu ile başladı. 10. Jonathan Bailey a. “Bridgerton”dan önce tiyatroda Shakespeare oyunlarında oynadı. b. Londra’da bir restoranda garson olarak çalışırken oyunculuk teklifi aldı. c. Küçükken astronot olmak istiyordu. Cevaplar 1. c. 2. c. 3. a. 4. c. 5. b. 6. c. 7. a. 8. b. 9. a. 10.b.