Berkan Hamedi: "Herkesin hayatı kendi masalıdır!"

“Masal Şatosu” oyuncularından Berkan Hamedi’yi yakından tanımaya var mısın? Oyuncu hedeflerini, ilham perilerini ve bilinmeyenlerini Heygirl’e anlattı.

18 Kasım 1997 İstanbul doğumluyum. Baba tarafım Elazığlı, anne tarafım Bulgar göçmeni. 6 yaşına kadar İstanbul’da yaşadım. Sonra babamın işleri dolayısıyla Elazığ’a taşındık. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ’da okudum. Küçük yaşlarda oyunculuğa olan yeteneğim keşfedilince, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldım. Bu vesileyle menajerim Tümay Özokur ile tanıştım. Böylece oyunculuk serüvenim başladı. 13-14 yaşlarındayken müziğe olan ilgim de arttı ve ilk şarkılarımı yazmaya başladım. Aynı zamanda şan eğitimi alıyordum. Daha sonra üniversite için İstanbul’a taşındım. Okan Üniversitesi Konservatuvar Şan bölümünde hala okumaktayım. 1 yıl Ayta Sözeri orkestrasında back vokallik yaptım. Hayatımın her alanında fitness, yüzme, futbol, dans, tenis, kısa mesafe koşusu olmak üzere birçok spor dalıyla ilgilendim ve hala da ilgilenmekteyim.

Üniversite döneminde adaptasyon sürecinde zorlanmışsın. Bu süreci nasıl atlattın?

Üniversite için İstanbul’a geldiğimde ailemden ayrı tek yaşamaya başladım. Bunun getirdiği kısa süreli adaptasyon problemim oldu. Ancak hayallerime ve hedeflerime yaklaştıkça motivasyonum arttı ve bu problem kısa süre içerisinde çözüldü.

“Masal Şatosu” dizisinde çalışmak nasıldı?

“Masal Şatosu” benim ilk göz ağrım. Oyunculuk alanındaki ilk uzun soluklu projem. Rol arkadaşlarımla aramızdaki enerji çok güzel. Kamera arkasında vakit geçirirken çok eğleniyoruz. Oynadığım sahnelerin her zerresinde mutluluk var. Bunu izleyicilerimize de hissettirdiğimi düşünüyorum. İyi ki varsın “Masal Şatosu”!

Masallarla büyüdüğümüz için birçok kişi hayatının, özellikle aşk hayatının peri masallarındaki gibi olmasını istiyor. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?

Bence herkesin hayatı kendi masalıdır. O masaldaki aşkı yaşamanın yolu da doğru kişiyi bulmaktır. Doğru kişiyi bulduğunda aslında hayatının okuduğun masallardan çok da farklı olmadığını anlarsın. Aşkın mucizesi işte tam burada devreye girer. Bir gün mutlaka doğru kişiyi bulacağıma inanıyorum. Bulduğum zaman neler hissettiğimi ve nasıl davrandığımı da yazdığım şarkılardan öğrenebilirsiniz.

Projeler için seçmelere katıldığında iyi geçmesi için yaptığın bir totem var mı?

En büyük totemim çalışmaktır. Ne kadar çok çalışırsam seçmelerin o kadar iyi ve rahat geçeceğine inanırım.

Beste de yapıyorsun. Sana neler ilham veriyor?

Etkilendiğim her şey bana ilham verir. Kimi zaman güzel bir kadının gözleri, kimi zaman bir deniz… Kimi zaman bir acı, kimi zaman bir mutluluk. İlham benim için sonsuzluktur.

Müzik tarzı olarak hangi sanatçıları kendine yakın görüyorsun?

Türkiye’de Tarkan, yurtdışında da Michael Jackson. Hayatları boyunca çok güzel, çok başarılı işler yaptılar. Gerek şarkıları, gerek dansları... İkisi de idolüm.

Instagram feed’in oldukça estetik görünüyor, anlaşılan görselliğe önem veriyorsun. Peki, sosyal medyayı hayatının neresine koyuyorsun?

Sosyal medya özellikle bizim sektörde olmazsa olmaz bir şey haline geldi. Bu noktada ben de sosyal medya hesaplarımı elimden geldiğince aktif kullanmaya çalışıyorum. Tabii zamanla bunun getirdiği bazı sonuçlar ve alışkanlıklar da oluyor. Bu noktada sosyal medya benim için ailem, işim ve arkadaşlarımdan sonra ilk sırada gelir.

Burcunun özelliklerini ne kadar taşıyorsun?

Akrep burcuyum. Evet, burcumun özelliklerini taşıyorum. Yaptığım şey ne olursa olsun tutkuyla yaparım. Bir şeyi istediğim zaman ondan vazgeçmem, elde edene kadar peşinden koşarım ve inandığım yoldan asla dönmem. Bunlar burcumun taşımaktan en keyif aldığım özellikleri.

Daha önce bulunmadığın bir ortama girdiğinde hemen birileriyle anlaşabilir misin?

Bukalemun gibiyim. Hemen herkese, her ortama ayak uydururum. Eğer bir ortama ilk defa giriyorsam, oradaki insanlarla anlaşıp oraya adapte olmam sadece bir kaç dakikamı alır.

Yakın arkadaşın seni anlatsa, ne derdi?

Şakacı, komik, eğlenceli, uysal, ortama hemen ayak uyduran, adrenalin tutkunu... Sanırım bunlar yakın arkadaşlarımın benim hakkımda ilk söyleyeceği şeylerdir.

Son olarak gelecek planların arasında neler yer alıyor?

Şarkılarımı insanlara duyurmak ve sahnede onlarla birlikte söylemek en çok istediğim ve planladığım şeylerden biri. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Bundan sonrasında ne olur, nasıl olur bilemem. Ama şundan eminim, hayal kurmaya başladığımda sıradan biriydim. Bu zamana kadar başardıklarım, bundan sonra başarabileceklerimin teminatı. Hayallerim çok uzakta değil.