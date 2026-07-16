Millie Bobby Brown: "Sıradan bir genç kızım"

Henüz 10 yaşındayken Stranger Things dizisiyle dünya çapında ün kazanan Millie Bobby Brown, çocuk yaşta gelen şöhretin görünmeyen yüzünü anlattı. Yıllardır maruz kaldığı eleştirilere değinen oyuncu, "Ben de hata yapabilirim, ben de sıradan bir genç kızım" sözleriyle üzerindeki mükemmel olma baskısını paylaştı.

Brown, artık kendisini olduğu gibi göstermeye karar verdiğini vurgulayarak, "Eskiden hoşuma gitmeyen paylaşımlar yapmak zorunda hissediyordum. Artık gerçek kimliğimi saklamıyorum. Ben de hata yapabilirim, ben de sıradan bir genç kızım." dedi.

Brown, kariyerinin ilk yıllarında gördüğü ilgiden büyük heyecan duyduğunu ancak zamanla bunun ağır bir sorumluluğa dönüştüğünü söyledi. Sürekli göz önünde olmanın kendisini "kusursuz görünme" baskısıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen oyuncu, genç yaşta hata yapma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti.

Sosyal medyada ve kamuoyunda maruz kaldığı yoğun eleştirilerin zaman zaman psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Brown, anksiyeteyle mücadele ettiğini de açıkladı. Ünlü oyuncu, ruh sağlığını koruyabilmek için meditasyon yaptığını, günlük tuttuğunu ve kendisine zaman ayırmaya özen gösterdiğini belirterek, "İşten eve geldiğimde bir saat boyunca sadece o an canım ne yapmak istiyorsa onu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Brown, ünün kendisini değiştirmesine izin vermemek için hayatında kişisel hedefler belirlediğini de söyledi. Liseden erken mezun olmak ve ehliyet almak gibi hedefler koyduğunu belirten oyuncu, ehliyetini aldığını, eğitimini ise tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çocuk yaşta başlayan kariyeriyle dünyanın en tanınan genç oyuncularından biri haline gelen Brown, açıklamalarıyla şöhretin yalnızca kırmızı halılardan ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, başarının ardında yoğun psikolojik baskı, sürekli eleştirilme ve mükemmel olma beklentisiyle mücadele ettiğini dile getirdi.