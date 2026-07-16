Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Hey Girl

Millie Bobby Brown: "Sıradan bir genç kızım"

İçeriği Paylaş

Henüz 10 yaşındayken Stranger Things dizisiyle dünya çapında ün kazanan Millie Bobby Brown, çocuk yaşta gelen şöhretin görünmeyen yüzünü anlattı. Yıllardır maruz kaldığı eleştirilere değinen oyuncu, "Ben de hata yapabilirim, ben de sıradan bir genç kızım" sözleriyle üzerindeki mükemmel olma baskısını paylaştı.

Brown, kariyerinin ilk yıllarında gördüğü ilgiden büyük heyecan duyduğunu ancak zamanla bunun ağır bir sorumluluğa dönüştüğünü söyledi. Sürekli göz önünde olmanın kendisini "kusursuz görünme" baskısıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen oyuncu, genç yaşta hata yapma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti.

Brown, artık kendisini olduğu gibi göstermeye karar verdiğini vurgulayarak, "Eskiden hoşuma gitmeyen paylaşımlar yapmak zorunda hissediyordum. Artık gerçek kimliğimi saklamıyorum. Ben de hata yapabilirim, ben de sıradan bir genç kızım." dedi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda maruz kaldığı yoğun eleştirilerin zaman zaman psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Brown, anksiyeteyle mücadele ettiğini de açıkladı. Ünlü oyuncu, ruh sağlığını koruyabilmek için meditasyon yaptığını, günlük tuttuğunu ve kendisine zaman ayırmaya özen gösterdiğini belirterek, "İşten eve geldiğimde bir saat boyunca sadece o an canım ne yapmak istiyorsa onu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Brown, ünün kendisini değiştirmesine izin vermemek için hayatında kişisel hedefler belirlediğini de söyledi. Liseden erken mezun olmak ve ehliyet almak gibi hedefler koyduğunu belirten oyuncu, ehliyetini aldığını, eğitimini ise tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çocuk yaşta başlayan kariyeriyle dünyanın en tanınan genç oyuncularından biri haline gelen Brown, açıklamalarıyla şöhretin yalnızca kırmızı halılardan ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, başarının ardında yoğun psikolojik baskı, sürekli eleştirilme ve mükemmel olma beklentisiyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Benzer Haberler

Ünlüler testi: 10 soruda sahte bilgiyi bulabilir misin?

11.07.2026Genel

Dizilerin moda ikonları: Tarzıyla ilham veren karakterler

08.07.2026Genel

Dila Kalafatoğlu kimdir? vokalistlikten solo kariyere uzanan başarı hikâyesi

04.07.2026Genel

10 soruda One Direction bilgin ne kadar güçlü?

01.07.2026Genel

“Pistol” dizisi konusu: Sex Pistols’ın efsaneleşen hikâyesi

27.06.2026Genel

Tini’nin üç şarkısında saklı hikâyeler: Aşk, güç ve ayrılık

24.06.2026Genel

Genç sanatçı Güneş: Müzik, dünya ve kendini keşfetme yolculuğu

20.06.2026Genel

Kusursuz değiller: Hollywood yıldızlarının görünmeyen yönleri

17.06.2026Genel

Tom Holland'ın bilinmeyen yönleri: Utanç verici anısından ilk öpücüğüne

12.06.2026Genel

Billie Eilish’in akustik ve minimal şarkıları yeniden ilgi görüyor

09.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş