Finneas kimdir? Billie Eilish'in müzikal dehası ve Optimist albümünün hikâyesi

Billie Eilish'in Grammy ödüllü prodüktörü ve söz yazarı olarak tanınan Finneas, bugün pop müziğin en yaratıcı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Solo kariyerindeki büyük çıkışını Optimist albümüyle yapan sanatçı, deneysel sound'u, 90'lara duyduğu özlem ve samimi şarkı sözleriyle dikkat çekiyor.

Henüz genç yaşlarda müzik kariyerine başlayan Finneas, önce The Slightlys grubunda yer aldı. Ardından solo çalışmalarına yönelen sanatçı, 2019 yılında yayımladığı dokuz parçalık Blood Harmony EP'siyle büyük beğeni topladı. Deneysel prodüksiyon anlayışı ve sıradan sesleri müziğin bir parçasına dönüştürebilmesi, onu çağdaş pop müziğin en özgün isimlerinden biri hâline getirdi.

Billie Eilish'in dünya çapında ses getiren "Bad Guy", "Bury A Friend" ve daha birçok hit şarkısının yaratıcı ekibinde yer alan Finneas, aynı zamanda Selena Gomez'in "Lose You To Love Me" ve Halsey'in "I Hate Everybody" gibi başarılı yapımlarda da imzası bulunan bir isim. Yıllardır pop müziğin en büyük hitlerinin perde arkasında çalışan sanatçı, solo kariyerinde de özgün üretimleriyle öne çıkıyor.

Optimist ile kendi sesini duyuruyor

Yıllarca başka sanatçılar için şarkılar yazan ve prodüksiyonlarını üstlenen Finneas, ilk solo albümü Optimist ile bu kez kendi hikâyesini anlatıyor. Sanatçı, albümün çıkış noktasını şu sözlerle açıklıyor: "Başka sanatçılar için şarkılar yazarken onların deneyimlerini destekliyorsunuz. Bu albüm ise benim hayata bakışımı yansıtıyor. Şeffaf olmak ve olabildiğince kendim olmak istedim. Bu korkutucu olsa da gerekliydi."

90'ların iyimserliğine bir selam

Albümün en dikkat çeken parçalarından biri The 90s. Finneas, şarkının çıkış fikrini anlatırken 1990'lı yılların bugünden daha umut dolu bir dönem olduğunu söylüyor.

"Bence 90'lar internet tarafından yönetilmeyen en modern dönemdi. O yıllarda bugün belki de artık hissetmediğimiz bir iyimserlik vardı. Gelecek daha parlak görünüyordu."

Sanatçı, nostaljiyi yalnızca geçmişe duyulan özlem olarak değil, geleceğe dair umut hissiyle birlikte ele alıyor.

Billie Eilish etkisi hissediliyor mu?

İlk dinleyişte Optimist, Billie Eilish'in karanlık ve minimal müzikal dünyasından farklı bir çizgide ilerliyor gibi görünse de şarkılar dikkatle dinlendiğinde iki kardeşin ortak üretim anlayışı hissediliyor.

Optimist, Finneas'ın yalnızca başarılı bir prodüktör değil; aynı zamanda güçlü bir şarkıcı, söz yazarı ve hikâye anlatıcısı olduğunu da ortaya koyuyor. Albüm, sanatçının müzikal kimliğini yakından tanımak isteyenler için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.