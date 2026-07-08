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Hey Girl

Dizilerin moda ikonları: Tarzıyla ilham veren karakterler

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Ekranlarda gördüğümüz bazı karakterler sadece hikâyeleriyle değil, tarzlarıyla da hafızalara kazınıyor. İşte modaya yön veren o dizi ikonları…

Yazı: İrem Naz Güvel

  • Maddy Perez - “Euphoria”

Maddy’nin giydiği her kıyafet, makyajı ve saçları tam anlamıyla kusursuz. En salaş görünümü bile oldukça cool duruyor. Kıyafetlerinin yanı sıra ışıltılı makyajıyla da tarzını tamamlıyor.

  • Cheryl Blossom - “Riverdale”

Cheryl’in stil seçimleri söz konusu olduğunda, kırmızı hep başrolde. Çünkü kırmızı Cheryl’in rengi. Baştan aşağı kırmızı giymediği zamanlarda bile mutlaka aksesuarlarında kırmızıya yer veriyor.

  • Mabel Mora - “Only Murders in the Building”

Dizi daha yayın hayatına başlamadan önce gelen fotoğraflarda Mabel tarzıyla hemen dikkatimizi çekmişti. Öyle ki, onun renkli tarzı birçok kişinin diziye başlamasına neden oldu. Özellikle rengarenk kürkleri ve kulaklıklarıyla gizem çözmeye hazır.

  • Nancy Wheeler - “Stranger Things”

“Stranger Things”teki her şey başlı başına iyice planlanmış ve detaylandırılmış. Bu özveri karakterlerin tarzlarına da yansıyor. 80’lerde geçen dizideki moda değişimlerini Nancy üzerinde görmek mümkün. Nancy, o dönemin tüm moda akımlarını başarılı bir şekilde taşıyor.

  • Sarah Cameron - “Outer Banks”

Hazır yaza doğru ilerlerken Sarah’nın tarzından ilham alınacak çok şey var. Sarah zahmetsiz bir şekilde nasıl şık olunur onu yansıtıyor. Genel olarak tarzında açık renkler ve crop üstler başı çekiyor.

  • Lu - “Elite”

Biliyoruz “Elite”ten Lu’yu çok özledin. Diziye dahil olan yeni karakterler iyi olsa da, kimse Lu’nun yerini tutamıyor. Özellikle de konu modaysa. Parıltılı elbiselerinin yanı sıra, Lu aksesuarlarla da göz kamaştırıyor. Özellikle taktığı taçlar ve tokalar tarzını bir adım öne çıkarıyor.

  • Blair Waldorf - “Gossip Girl”

Dizinin final yapmasının üstünden yıllar geçse de, kraliçe arı Blair’ı asla unutmayacağız. Tarzıyla göz kamaştırmadığı bir bölüm bile yok. Günlük kıyafetlerinden muhteşem parti elbiselerine kadar, Blair her zaman harika görünüyor. Sürekli giydiği topuklu ayakkabıları, renkli çorapları, tasarım etekleri ve çarpıcı aksesuarlarıyla Blair bir moda ikonu olduğunu kanıtlıyor.

  • Lydia Martin - “Teen Wolf”

Lydia modaya uygun imaj çizmekte çok başarılı. Diğer gençlik dizilerinin aksine “Teen Wolf”daki tarzlar daha gerçekçi. Lydia da her gencin dolabında yer alabilecek kıyafetlerle tarzını konuşturuyor.

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