Dove Cameron'ın en sevdiği şarkılar

Dove Cameron'ın müzik zevki en az kariyeri kadar dikkat çekiyor. Lady Gaga, Lana Del Rey, Amy Winehouse ve Coldplay gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı favori şarkılar listesini keşfedin; oyuncu ve şarkıcının vazgeçemediği parçalarla siz de playlist'inizi yenileyin.

“Our Last Summer” ABBA’nın şarkısı olsa da, Dove şarkının “Mamma Mia” filminde oyuncuların seslendirdiği versiyonunu tercih ettiğini şu şekilde açıklıyor: “Oyuncuların söylediği şarkı kulağa oldukça sevimli geliyor. Şarkıyı bu kadar doğal yapan şey bana göre profesyonellikten uzak sesleri...”

Pek bilinmeyen bu Lady Gaga şarkısı, Dove’un en sevdikleri arasında: “Bana göre Lady Gaga’nın en iyi şarkısı. Karaokede sürekli bu şarkıyı söylüyorum.”

Glenn Miller “Moonlight Serenade”

Enstrümantal olan bu şarkı Dove’un caz müziğine duyduğu aşkı kabartıyor. Her dinlediğinde “eridiğini” söyleyen başarılı yıldız, şarkıyı ilk kez “Doctor Who”nun bir bölümünde duymuş. Melodinin onda derin duygular yaşatması Dove’un çok hoşuna gidiyormuş.

Dove Cameron “We Belong”

Listeye bir Dove şarkısı ekleyelim. Dove’un seslendirdiği “We Belong”, yetenekli yıldızın en sevdiği şarkısı. Şarkının özgüven aşıladığını söyleyen Dove, “Bu şarkıyla her şeyi yapabileceğinizi hissetmenizi istiyorum” diye ekliyor.

M83 “Midnight City”

“Bu şarkı benim ve en yakın arkadaşımın favori dans parçası. Lisedeyken sürekli bu şarkıyı dinler ve camdan başımızı çıkarıp bağırarak bu şarkıyı söylerdik” diye şarkıyla olan anısını anlatıyor.

Lana Del Rey “Bel Air”

Evet, Dove da senin gibi büyük bir Lana Del Rey hayranı. Üstelik şarkıcının dahi olduğunu da düşünüyor. Ne zaman playlist’inde bu şarkıya denk gelirse, mutlaka baştan sona dinliyor: “Sanırım şarkının başındaki piyanonun etkisinden, şarkı bana nefes alıyormuşum hissi veriyor. Lana’nın tüm şarkılarında nostaljik bir büyü var ve sözleri de oldukça hisli.”

“Hymn for the Weekend” Coldplay

“Gelmiş geçmiş en sevdiğim şarkı. Sözlerinde kutsal bir şey var. Özellikle, ‘Ben çok susamışken / Biz ahenk içerisindeyiz’ sözleri başka bir boyut” diye şarkıya övgüler yağdıran güzel yıldız, Coldplay’i “Zamansız bir grup” olarak tanımlıyor.

Amy Winehouse “Back to Black”

Dove’un “En sevdiğim şarkıcı” dediği Amy Winehouse da, listede yer alıyor. Özellikle “Back to Black” onda farklı hisler yaşatıyor: “Şarkı her şeye uyuyor. Sadece ayrılıktan bahsetmiyor, yaşadığımız sıkıntılardan, olağan şeylere kadar her şeye hitap ediyor.”