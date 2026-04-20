Otonom algılama
Işık algılama ve menzil belirleme (lidar) adı verilen navigasyon teknolojisini kullanan sürücüsüz araçlar, etraflarındaki dünyayı taramak ve modellemek için bir dizi sensör kullanıyor. Arabalar daha sonra bu verileri caddelerde ilerlemek ve potansiyel tehlikelerden kaçınmak için kullanıyor.
Sürücüsüz bir otomobilin otomasyon derecesi sıfır ile beş arasında bir ölçekte ölçülür. Bu araçlar halihazırda dünyanın bazı bölgelerinde dördüncü seviyeye kadar yollarda çalışabiliyor; bu da esasen otonom oldukları ve uygun hava koşulları gibi belirli koşullar altında insan sürücüye olan ihtiyacı ortadan kaldırdıkları anlamına geliyor.
Henüz herhangi bir araç, sürüş koşullarının kısıtlamalarını ortadan kaldıracak ve tamamen otomatize edilmiş beşinci seviyeye ulaşmadı. Ancak 2026, ileri algılama ve tüm hava koşullarında performansa sahip Mercedes-Benz'in yeni nesil Halo lidarı da dahil olmak üzere lidar alanında yeniliklerin yılı olacak. Belki de beşinci seviye sürücüsüz araçlar beklenenden daha erken ortaya çıkar.
Kapak fotoğrafı: Kaliforniya'da sürücüsüz bir Waymo Jaguar