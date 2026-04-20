Otonom algılama

Los Angeles ya da San Francisco sokaklarında dolaştıysanız, fütüristik görünümlü sürücüsüz araçlar görmüş olabilirsiniz.

Işık algılama ve menzil belirleme (lidar) adı verilen navigasyon teknolojisini kullanan sürücüsüz araçlar, etraflarındaki dünyayı taramak ve modellemek için bir dizi sensör kullanıyor. Arabalar daha sonra bu verileri caddelerde ilerlemek ve potansiyel tehlikelerden kaçınmak için kullanıyor.

Sürücüsüz bir otomobilin otomasyon derecesi sıfır ile beş arasında bir ölçekte ölçülür. Bu araçlar halihazırda dünyanın bazı bölgelerinde dördüncü seviyeye kadar yollarda çalışabiliyor; bu da esasen otonom oldukları ve uygun hava koşulları gibi belirli koşullar altında insan sürücüye olan ihtiyacı ortadan kaldırdıkları anlamına geliyor.