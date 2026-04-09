Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Bilim & Teknoloji
1 dk okunma süresi
How It Works

Kuantum bilgisayarlar

İçeriği Paylaş

Bu yıl kuantum bilgisayarların ilk kuantum avantaj örneğini sunduğu yıl olabilir. Sıfırı ya da biri temsil eden ikili bitlerle çalışan tipik bir bilgisayarın aksine, bir kuantum bilgisayarı hem sıfırı hem de biri birleştiren ve kübit adı verilen bitler kullanır.

Kübitlerin mümkün olmasının tek nedeni, süperpozisyon olarak bilinen, sıfırların ve birlerin aynı anda var olabilmeleridir. Bir biti ‘kapalı’ (sıfır) ve ‘açık’ (bir) olabilen bir ışık anahtarı gibi düşünürsek, bir kübit ışığın kademeli kullanılabildiği bir dimmer anahtarı gibidir. Işık anahtarı benzetmesini akılda tutarak, klasik bir bilgisayar görevleri birbiri ardına yerine getirebilirken, bir kuantum bilgisayar aynı anda sayısız görevi yerine getirebilir.

Kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarlardan daha iyi performans göstererek çözümü çok uzun süren problemleri çözmesi ve karmaşık görevleri daha verimli bir şekilde tamamlayabilmesine kuantum avantajı deniyor. Dünya’nın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan IBM, kuantum bilgisayarını kullanarak kuantum avantajının ilk örneklerini 2026 yılı sonuna kadar göstermeyi amaçladığını belirtti.

Fotoğraf: IBM'in Q System One kuantum bilgisayarı 2020'de Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş