Kuantum bilgisayarlar

Bu yıl kuantum bilgisayarların ilk kuantum avantaj örneğini sunduğu yıl olabilir. Sıfırı ya da biri temsil eden ikili bitlerle çalışan tipik bir bilgisayarın aksine, bir kuantum bilgisayarı hem sıfırı hem de biri birleştiren ve kübit adı verilen bitler kullanır.

Kübitlerin mümkün olmasının tek nedeni, süperpozisyon olarak bilinen, sıfırların ve birlerin aynı anda var olabilmeleridir. Bir biti ‘kapalı’ (sıfır) ve ‘açık’ (bir) olabilen bir ışık anahtarı gibi düşünürsek, bir kübit ışığın kademeli kullanılabildiği bir dimmer anahtarı gibidir. Işık anahtarı benzetmesini akılda tutarak, klasik bir bilgisayar görevleri birbiri ardına yerine getirebilirken, bir kuantum bilgisayar aynı anda sayısız görevi yerine getirebilir.

Kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarlardan daha iyi performans göstererek çözümü çok uzun süren problemleri çözmesi ve karmaşık görevleri daha verimli bir şekilde tamamlayabilmesine kuantum avantajı deniyor. Dünya’nın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan IBM, kuantum bilgisayarını kullanarak kuantum avantajının ilk örneklerini 2026 yılı sonuna kadar göstermeyi amaçladığını belirtti.