Gelişmiş karbon yakalama

İklim kriziyle mücadele etmenin pek çok yolu var ve bu yollardan biri de atmosferdeki fazla karbondioksiti toplamak. İşte bu noktada doğrudan hava yakalama (DHY) teknolojisi devreye giriyor.

Özel filtreler kullanılarak hava, içindeki karbondioksitin çıkarılıp depolandığı DHY tesislerine çekiliyor. Şu anda en büyük DHY tesisi İzlanda'da bulunuyor. Mamut adı verilen bu tesis her yıl 36.000 ton karbondioksit yakalıyor. Ancak, Teksas'taki STRATOS doğrudan hava yakalama tesisinin tamamlanmasıyla bu durum yakında değişecek.

Yılda yaklaşık 500.000 ton karbondioksit yakalayan bu tesis, karbondioksiti depolayacak ve kalıcı depolama için yeraltındaki tuzlu su oluşumlarına enjekte edilecek. STRATOS'un 2026 yılında atmosferden karbondioksit çekmesi bekleniyor. Diğer ülkeler de DHY teknolojisine yatırım yapıyor. İngiltere hükümetinin web sitesine göre, 2026 yılında ülkede büyük ölçekli bir DHY tesisi kurulabilir.