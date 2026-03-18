Ağrı varken spor zararlı mı? Uzman fizyoterapistten öneriler

Neden doğru egzersiz planlaması önemli?

Ağrı nedeniyle tamamen hareketsiz kalmak zaman içinde kas zayıflığına ve eklem hareketlerinde kısıtlılığa yol açabilir. Buna karşılık kontrollü ve doğru planlanmış egzersizler dolaşımı destekleyebilir, kasların güçlenmesine katkı sağlayabilir ve iyileşme sürecinin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olabilir.

Ağrı, vücudun verdiği önemli bir uyarıdır. Ancak her ağrı hareketten tamamen uzaklaşmayı gerektirmez. Bu nedenle egzersiz kararının ağrının kaynağına göre değerlendirilmesi ve gerektiğinde fizyoterapi desteğiyle planlanması, hem güvenli hem de etkili bir yaklaşım olarak öne çıkar. Doğru egzersiz planlaması sayesinde hem ağrı kontrolü sağlanabilir hem de kas-iskelet sisteminin dengesi korunabilir.

Sonuç: Akıllı hareket kazandırır

En büyük yanılgılardan biri, ağrıyı zorlamanın gelişim sağlayacağı düşüncesidir. Oysa ağrı varken spor yapmak, doğru planlandığında tedaviye katkı sağlayabilir; yanlış uygulandığında ise zarara yol açabilir. Bu nedenle önemli olan vücudu zorlamak değil, verdiği sinyalleri doğru anlamak ve egzersizi buna göre planlamaktır.