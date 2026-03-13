Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon’un son büyük zaferi: Chickamauga Muharebesi
Yazan: Iain MacGregor
Amerikan İç Savaşı sırasında takvimler Ağustos 1863’ü gösterirken, Konfederasyon zor durumda görünüyordu. Güney eyaletlerinin kurduğu Amerika Konfedere Devletleri’nin Başkanı Jefferson Davis, önde gelen danışmanları ve üst düzey komutanlarıyla birlikte bir sonraki adımın ne olması gerektiği konusunda uzun bir tartışma yaptı. Konfederasyon Ordusu Başkomutanı General Robert E. Lee’nin savaşı kuzeye taşıma ve Birlik (Union) olarak adlandırılan kuzey eyaletlerini müzakere masasına oturtacak kesin bir yenilgiye uğratma yönündeki ikinci girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O bahar Chancellorsville’de kısa süre önce muhteşem bir zafer kazanan General Lee’nin Kuzey Virginia Ordusu, birkaç ay sonraPennsylvania’daki Gettysburg Muharebesi’nde ağır bir yenilgiye uğramış, yeri doldurulamaz asker ve komutan kayıpları vermişti. Bu haberin Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in Richmond’daki hükümetine ulaşmasından kısa bir süre sonra, General Ulysses S. Grant’ın Konfederasyon için hayati önem taşıyan Vicksburg Limanı’nı ele geçirdiği bilgisi geldi. Artık Birlik Donanması Mississippi Nehri’ne hâkim olmuş ve Konfederasyon’u ikiye bölmüştü.
Bu nedenle Batı’da bulunan daha fazla sayıdaki kritik mevzinin düşmesi an meselesi gibi görünüyordu. Kuzey’in Tümgeneral William S. Rosecrans tarafından komuta edilen Cumberland Ordusu, Tennessee’nin tamamını almak, General Braxton Bragg komutasındaki Konfederasyon kuvvetlerini yok etmek ve Appalachian Dağları’nın kuzeyinde Tennessee Nehri kıyısında yer alan Chattanooga kentindeki hayati önemi haiz demiryolu terminalini ele geçirmek maksadıyla amansız bir şekilde ilerliyordu. Cumberland Ordusu’nun başarılı olması halinde, Birlik kuvvetlerinin Konfederasyon’un elindeki iç bölgelerin derinliklerine dalması mümkün olabilecekti.Bu tehlikeyi sezen Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis büyük bir kumar oynadı. Richmond’da bulunan Konfederasyon Hükümeti’nin esas olarak odaklandığı nokta, General Lee’nin asker ve malzemenin büyük kısmını yığdığı Doğu Harekât Sahası’ndaki muharebeler olsa da, Başkan Davis, Tennessee’yi kurtarmaya yönelik ortak bir çabayla batı komutanlığının takviye edilmesi için zamanın geldiğini fark etti. Bu maksatla, Kuzey Virginia Ordusu savunma düzeni alacak ve Korgeneral James Longstreet komutasındaki iki tümen General Braxton Bragg’in Tennessee Ordusu’na geçerek onun komutası altında görev yapacaktı. Hesaba göre, iki tümenin katılmasıyla Tennessee Ordusu’nun asker sayısı 65.000’in üzerine çıkacak ve bu da Tümgeneral William S. Rosecrans’ın 60.000 askerine karşı ciddi bir tehdit oluşturmaya yetecekti. Konfederasyon Başkanı Davis’in (şimdi sevk etmekte olduğu bazı birliklerin de yer almış olduğu) batıdaki bir ordusundan, bir yıl önceki Shiloh Muharebesi’nde başarı elde edememiş olmasına rağmen bu kez zafer umması ise ironik bir durumdu. Ne var ki yaklaşan muharebede yaşanacak katliam öncekinin aynısı olacaktı.
Cumberland ordusu'nun seferi
Tümgeneral William S. Rosecrans’ın başında olduğu Cumberland Ordusu, bahar ve yaz ayları boyunca yürüttüğü harekâtta Chattanooga’nın kuzeyinde Tennessee Nehri boyunca bir taarruz gerçekleştirerek düşmanı şaşırtma planı uygulanırken, asıl taarruz güneyde başlamıştı. Tümgeneral Rosecrans’ın amacı şehri ve şehrin Georgia’daki güney ikmal depolarına ulaşan hayati önemdeki demiryolu hatlarını ele geçirmekti. Dengesi bozulan General Braxton Bragg, mevzilerine yaklaşan Birlik’e ait üç ayrı yürüyüş kolunun komuta ettiği birlikleri tamamen yok etmesinden korktu ve muharebe etmeden 8 Eylül günü Chattanooga’dan çekildi. Bu gelişme üzerine Birlik kuvvetleri artık Doğu Tennessee’nin neredeyse tamamını ellerine geçirmişlerdi. Söz konusu kuvvetler ayrıca General Bragg’in yıpranmış kuvvetlerinin LaFayette yakınlarındaki sınırlar boyunca mevzilendirildikleri Georgia’ya girme tehdidinde de bulunuyorlardı.
İşte tam da bu şartlar altında Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis, General Bragg’e Birlik kuvvetlerine karşı taarruza geçmesini emretti. Dört bir yandan gelen yardımlar, Konfederasyon Ordusu’nun gücünü Tümgeneral Rosecrans’ın komuta ettiği Cumberland Ordusu ile eşit seviyeye getiriyordu. Korgeneral James Longstreet’in Kuzey Virginia Ordusu’na bağlı iki tümen, iki gün sürecek çatışmalar boyunca ancak parça parça bölgeye ulaşabilecekti. Ordusunun hedeflerine ulaştığına inanan Tümgeneral Rosecrans, bazı kolordu komutanlarına Georgia’ya çekilen Konfederasyon kuvvetlerini takip etmeleri için serbestlik tanıyarak birliklerin harekât alanlarını aşırı derecede yaydı. Kendisi, Tennessee’nin düşüşünün yakın göründüğüne inanıyordu ve bu sırada General Braxton Bragg komutasındaki Konfederasyon kuvvetlerinin LaFayette’teki üslerinden kesin sonuçlu bir taarruza hazırlandıklarına dair çok az işaret vardı. Korgeneral Longstreet’in tümenleri henüz o noktaya ulaşmadığı için General Bragg’in ilk planı, Chattanooga’nın güneyindeki dağ geçitlerinden ilerleyen Cumberland Ordusu’nun münferit unsurlarını tecrit ederek onlara hücum etmekti. Böylelikle taze birliklerle, daha küçük ve zayıf düşman kuvvetlerinin karşısına ezici bir güç çıkarmayı umuyordu. Ancak Bragg’in aceleyle takviye edilmiş ordusu, o gün itibariyle bir yıldan uzun süredir seferde olan Birlik Ordusu’nun aksine, bütünlükten yoksun olduğunu hemen gösterdi. Planlanan ani saldırılar kötü uygulandı, ayrıca Bragg’in birlik komutanları 11 ve 13 Eylül’de irtibat konusunda zaaf ve yetersiz liderlik örneği sergilediler.
Kısa süre sonra yaşanacak muharebede sırasında da fiilen görüleceği gibi, süvari ve topçu tarafından desteklenen büyük birliklerin manevra yapmaları, bölgenin engebeli arazisi ve sık bitki örtüsü nedeniyle oldukça zordu. Bazı durumlarda piyade birlik komutanları tüm unsurlarını ateş hattına sokacak yer bulamadı. Aynı şartlar yüzünden, düşmanlarını net olarak göremeyen topçu subayları yanlışlıkla kendi birliklerine ateş etmekten korkuyorlardı. “Savaş körlüğü” olarak adlandırılan bu karmaşa ortamının etkisi, kolordu karargâhından tugay ve alay seviyesine kadar yaşanan iletişim zayıflığı nedeniyle daha da artıyordu. Günler sonra tam ölçekli bir muharebe başladığında ise bunun sonucu bir felaket olacaktı.
Artık sorumluluk sahasında yeni Konfederasyon birliklerinin bulunduğundan ve bunların yarattığı tehlikelerden haberdar olan Tümgeneral Rosecrans, tüm birliklerine hızla yeniden toplanma emri verdi. Bunun üzerine 17 Eylül’de dört kolordu da Chickamauga Deresi’nin batı kıyısının yanındaki 32 km uzunluğundaki bir hat boyunca dizilerek düzen aldı. Chickamauga adının “Ölüm Nehri” anlamına gelen eski bir Cherokee kelimesinden geldiği düşünülüyordu. Bu, takip eden iki gün boyunca yaşanacak katliamla uygun bir isimdi.
Deredeki kan gölü
General John B. Hood komutasındaki yeni birliklerin desteğini alan General Bragg, 18 Eylül günü Tuğgeneral Nathan Bedford Forrest’ın kolordusunun süvarilerinin Birlik’in sol kanadına doğru dere boyunca ilerlemesini emretti. Sayıca az olan Birlik kuvvetleri, daha büyük Konfederasyon birliklerinin hızını kesmek için yeni kullanmaya başladıkları ve dipçik içerisine yerleştirilmiş tüp şeklindeki şarjöründeki metalik kovanlı yedi mermiyle yarı otomatik olarak çalışabilen Spencer modeli tüfekleriyle ateş açtılar. İlk yarı otomatik tüfeklerden biri olması hasebiyle atış hızı yüksek olan (dakikada 14-20 atım) bu silahın devreye girmesiyle, Konfederasyon askerleri beklenmedik derecede güçlü bir direnişle karşılaştı. Dere üzerinde bulunan çok önemli bir geçiş noktasının kontrolü için şiddetli çatışmalar yaşandı ve gün batımında Konfederasyon birlikleri ertesi gün saldırılarına devam etmek için elverişli mevzilere yerleştiler. Ancak General Bragg, Tümgeneral Rosecrans’ın zayıf olduğunu düşündüğü sol kanadının cebri yürüyüşle bölgeye gelen Tümgeneral George Henry Thomas’ın kolordusunun tamamı tarafından takviye edildiğinden habersizdi. Ertesi sabah General Bragg’ın askerlerinin Tümgeneral Thomas’ın işgal ettiği Birlik cephesinin sol kanadına saldırmasıyla çatışmalar yeniden başladı. Ancak bu taarruz da cephede istenilen yarmayı sağlayamadı. Her iki tarafın da kayıpları ağırdı ve birkaç ay önce Gettysburg’da yaşanan muharebeyi anımsatıyordu. Her iki taraf da ertesi gün çatışmaya devam etmek üzere mevzilerinde kaldı.
Korgeneral Longstreet o gece takviye kuvvetleriyle nihayet Chickamauga’ya vardı. Ardından General Bragg ordusunu iki büyük kanat şeklinde yeniden düzenledi. Virjinyalılardan oluşan taze kuvvetlere Birlik cephesinin soluna doğru ilerleme talimatı verirken, kuzeylilerin en zayıf noktasının Tümgeneral Rosecrans’ın sağ kanadı olduğuna inandığı için, Korgeneral Leonidas Polk’a asıl taarruzu buradan yapmasını emretti. Muharebe sahasındaki zamanlama ve kanatlardaki komutanlar arasındaki irtibat çok önemliydi. Bu arada Birlik kuvvetleri, gerçekleşeceğini kesin olarak bildikleri saldırıya hazırlanmak üzere göğüs siperleri inşa etmek için değerli saatlerini etrafta odun aramakla geçirdi. Taarruz sabah 9.30’da başladı.
Ne var ki Korgeneral Polk beklenenden çok daha geç bir zamanda harekete geçmiş, bu da hazırlanmaları için Birlik kuvvetlerine kritik bir zaman kazandırarak Bragg’i çok öfkelendirmişti. Yine de arazinin engebeli yapısı ve kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle Birlik cephesinin sol kanadı boyunca gelişigüzel çatışmalar yaşandı. Sabah yapılan saldırılar, Konfederasyon birliklerinin ilerlemesini önlemek için daha fazla kuvvetin kaydırılması ihtiyacı nedeniyle sol tarafta yoğunlaşırken, saat 11.30’da Tümgeneral Rosecrans’a cephenin sağ rafında bir boşluk olduğu şeklinde yanlış bir bilgi verildi. Kendisi bunun üzerine Tuğgeneral Thomas Wood’un tümenine, gerçekte olmayan boşluğu kapatmak üzere kritik durumdaki mevzilerinden çıkmalarını emretti. Bu, feci bir sonuç doğuracaktı. Zamanlama General Bragg için bir şanstı. Korgeneral Longstreet’in Virjinyalılardan oluşan birlikleri saldırıya geçtiği sırada Tuğgeneral Wood’un tümeni, tuttuğu yerleri boşalttı. Bu hamle bir bozgun yaşanmasına yol açtı. Beklenenden daha fazla Konfederasyon askerinin akın ederek Birlik hattı üzerine yığılmasıyla, Tümgeneral Rosecrans’ın kendisi de dahil olmak üzere, Birlik ordusunun üçte biri muharebe sahasının dışına sürüldü. Tümgeneral George Henry Thomas komutasında deneyimli askerlerden oluşturulan Birlik kuvvetlerinin Horseshoe Ridge ve Snodgrass Hill’de bulunan önemli yüksek arazi kesimlerinde yeni bir savunma hattı oluşturmak için kendi inisiyatifleriyle toparlanmaları çok daha büyük bir felaketi önlendi. Konfederasyon birliklerinin işi kesin olarak bitirmeye yönelik kararlı saldırılarına rağmen, topçularla desteklenen derme çatma Birlik savunma hattı gün sonuna kadar dayandı ve bu başarı Tümgeneral Thomas’a “Chickamauga Kayası” lakabını kazandırdı. Savunma yaparken hırpalanan Birlik kuvvetleri o gece Chattanooga’ya dönerek meydanı muzaffer Konfederasyon birliklerine bıraktılar. Konfederasyon birliklerini kuşatan Birlik kuvvetleri, şimdi kuşatılan taraf durumuna düşmüşlerdi.
Sonrası
Cumberland Ordusu sahada yok edilmemişti ama yaşanan katliamın faturası bir önceki yıl yapılan Shiloh Muharebesi’nden bile daha ağırdı. General Bragg ordusunun yüzde 30’unu, yani 18.000’den fazla askerini kaybetmişti ve bunların 2.000’den fazlası ölüydü. Cumberland Ordusu ise 1.600’den fazlası ölü olmak üzere, toplam 16.000 kayıp vermişti. Diğer taraftan, on Konfederasyon generali ve ön saflarda yer alan çok sayıda küçük rütbeli subay da ölmüş ya da yaralanmış, bu da aceleyle oluşturulmuş bir kuvvetin performansını sınırlamıştı. Şehir içine çekilen Tümgeneral Rosecrans, kolordu komutanının ertesi gün karşı saldırıya geçme isteğini kabul etmedi ve bulunduğu yerde mevzilenip yardım gelmesini beklemeyi tercih etti.
General Bragg Chattanooga’nın tepelerini ele geçirmiş olmasına rağmen, Tümgeneral Rosecrans’a bağlı kuvvetlerin gücü ya da morali hakkında hiçbir fikri yoktu. Yeni çatışmaların getireceği kayıplardan korkarak hareketsiz kalması, Güney’in kazandığı taktik zaferi uzun vadede stratejik bir yenilgiye dönüştürdü. Korgeneral Longstreet ve Tuğgeneral Bedford Forrest’ın Birlik kuvvetlerinden geriye kalanları takip edip ortadan kaldırma isteklerine karşı, General Bragg düşmanın şehirde sıkıştırılarak açlıktan ölmesini sağlamayı tercih etti. Topçuları şehrin güneyindeki Lookout Dağı’nın tepelerine yerleştirdi. Piyade birlikleri ise doğu ve batıdan gelen yol ve nehir güzergâhlarını kapattı. Aldıkları kararlar nedeniyle adı geçen her iki komutan da etkili liderlik yetenekleri konusunda itibar yitirdiler. Bragg’in birlik komutanları, onun düşmanın işini bitirmek üzere risk alma arzusunun eksik olmasından yakınıyorlardı. Tümgeneral Rosecrans ise birliklerinin erzakı azalıp moral seviyesi düşerken tahkimatların arkasında oturup muharebe sahasındaki yenilgisine neden olan kötü liderliği üzerine uzun süre kafa yordu. Onun kötü liderliğine dair görüş, Washington basını ve Başkan Abraham Lincoln tarafından da dile getirildi.