Petit Trianon: Versay’da neoklasik mimari ve kraliçenin sığınağı
Paris yakınlarında, Versay Sarayı’nın görkemli bahçeleri içinde yer alan Petit Trianon, Aydınlanma Çağı’nın zarafetini yansıtan küçük ama etkileyici bir saray. Bu göz alıcı yapı, Aydınlanma boyunca Avrupa’ya damgasını vuran neoklasik tarzda inşa edilmiş. Antik Yunan döneminin sade estetiğini bilimsel rasyonalizmle buluşturan bu anlayış, Aydınlanma düşüncesinin mimarideki karşılığı olmuştu.
Petit Trianon’un hikâyesi, Kral XV. Louis’nin, metresi Madame du Pompadour’a, sarayın kalabalığından uzakta, birlikte vakit geçirebilecekleri özel bir mekân hediye etmek istemesiyle başladı. Ancak Pompadour, henüz yapı tamamlanmadan hayatını kaybetti. Bunun üzerine kral, 1768’de bitirilen Petit Trianon’u yeni sevgilisi Madame du Barry’e armağan etti. Sanata olan düşkünlüğü ve desteğiyle tanınan du Barry, neoklasik üslubun Versay’da daha da yaygınlaşmasında etkili oldu.
Louis ve du Barry, kralın 1774’teki ölümüne kadar Petit Trianon’un sunduğu gözlerden uzak mahremiyetin tadını çıkardı. Kral yaşamını yitirdiğinde tahta torunu XVI. Louis geçti ve sarayı eşi Marie Antoinette’e tahsis etti. Petit Trianon’u çok seven yeni kraliçe, burayı adeta kendine ait bir dünyaya dönüştürdü. Doğayla iç içe olmayı çok seviyordu. Bahçeleri yeniden düzenletti ve sarayın yakınına, “Petit Hameau de la Reine (Kraliçenin Küçük Köyü)” adıyla bilinen rustik bir köy ve bir tiyatro binası inşa ettirdi. İç dekorasyonda ise çiçek desenleri ve yine doğadan esinlenen zarif motiflerle kendi zevkini yansıttı.
18. yüzyılın sonundaki Fransız Devrimi’nin ardından Petit Trianon birçok kez el değiştirdi. 1862 yılında tarihi eser statüsü kazandı ve 1979’da UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Günümüzde Petit Trianon, sadece kraliyet geçmişinin değil, aynı zamanda Aydınlanma Çağı’nın da sessiz tanıklarından biri olarak ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.
- Sade iç mekanlar
Petit Trianon’un dış cephesindeki sade üslubu iç mekânlarda da sürdüren mimar Ange-Jacques Gabriel, tasarımda gösterişten kaçındı. Göz alıcı süslemeler yerine, ince işçilikle şekillenen detaylar ve zarif mimari çizgiler ön plandaydı. Bu yaklaşım, Aydınlanma döneminde öne çıkan neoklasik mimari anlayışla birebir örtüşüyordu.
- Mimar
Petit Trianon’un mimarı Ange-Jacques Gabriel, XV. Louis döneminde önemli yapı projelerinde görev almış bir mimarın oğluydu. Babasının izinden giden Gabriel, 1762’de Petit Trianon’u inşa etmekle görevlendirildi. Versay Sarayı’na hâkim olan süslü rokoko tarzının aksine, bu yapıda dönemin yükselen mimari anlayışı neoklasik üslubu benimsedi.
- Dört farklı cephe
Petit Trianon’un dört dış cephesinin her biri, baktığı yönü yansıtan farklı bir tasarıma sahip. Doğu cephesi eskiden sebze bahçesine baktığı için oldukça sade tutulmuş. Batı cephesi ise büyük merdivenler ve dört görkemli Korint sütunuyla çok daha gösterişli. Kuzey ve güney cepheleri de yine etkileyici dikdörtgen sütunlarla donatılmış. Ancak sarayın eğimli zemini nedeniyle kuzey cephesi bir kat daha alçak.
- Geometrik tasarım
Petit Trianon, sade ve simetrik bir küp biçiminde inşa edilmiş. Aydınlanma Çağı’nda küp, küre ve silindir gibi temel geometrik şekiller mimaride sıkça tercih ediliyordu. Bu formların kullanımı, o dönemde geometriye ve bilimsel düşünceye duyulan hayranlığın mimarideki yansımasıydı.
- Mahremiyet adresi
Kendine özgü bir görkemi olsa da Petit Trianon devasa Versay Sarayı’na kıyasla çok daha sıcak ve yaşanılası bir atmosfere sahipti. Özellikle Madame du Barry ve Marie Antoinette için burası, saray hayatının baskısından uzak bir sığınaktı. Her iki kadın da Petit Trianon’da sahip oldukları özgürlük ve bağımsızlığın keyfini doyasıya yaşadı.
- Fransız köşkü
XV. Louis, Petit Trianon’u Fransız Bahçeleri’nin (Jardins à la Française) tam kalbine inşa ettirmişti. Sarayın mimarı, kral için yakınlarda bir yapı daha tasarladı: Fransız Köşkü. 1749–1750 yılları arasında inşa edilen bu geometrik köşk, XV. Louis’nin konuklarını ağırladığı davetler için sıkça tercih ettiği bir mekândı. İlerleyen yıllarda ise Marie Antoinette burada konserler düzenledi.
- “Kadınların sarayı”
Petit Trianon, ilk olarak Madame du Pompadour için inşa edildi; daha sonra Madame du Barry ve Marie Antoinette tarafından kullanıldı. Fransız saray eşrafının önde gelen kadınları için bir tür sığınak olarak görülüyordu. Bu gelenek, Fransız Devrimi’yle monarşinin yıkılmasından sonra da sürdü. Petit Trianon önce Napolyon’un kız kardeşi Pauline Bonaparte’a, ardından da eşi İmparatoriçe Marie-Louise’e tahsis edildi. 20. yüzyılda Marie Antoinette’in yaşamına duyulan ilginin artmasıyla birlikte, saray onun dönemindeki görünümüne sadık kalınarak restore edildi.
- Antik Yunan esintileri
Neoklasik üslup büyük oranda bilim ve matematikten etkilenmişti ancak aynı zamanda Antik Yunan ve Roma’nın klasik mimarisinden de ilham alıyordu. Bu dönemlerin sade, geometrik formlara sahip büyük ölçekli anıtsal yapıları, Aydınlanma Çağı’nın mimarlarını derinden etkiledi. Petit Trianon’un özellikle Korint sütunlarında bu etki açıkça görülüyor.
- Düz çatı
Neoklasik mimarinin karakteristik özellikleri arasında yer alan sade ve düz çatılar, daha öncesinde popüler olan barok ve rokoko tarzlarının süslemeli, bol kabartmalı ve heykelciklerle bezenmiş çatılarıyla büyük bir tezat oluşturuyor. Petit Trianon’un çatısı da oldukça sade hatlara sahip ve etrafı bir korkulukla çevrelenmiş.
- Marie Antoinette'in dünyası
Versay Sarayı’nın meraklı bakışlarından uzak kalmak isteyen Marie Antoinette için Petit Trianon, ona arzuladığı mahremiyeti sunan, gerçek bir sığınaktı. Kraliçenin etkisiyle, sarayın iç ve dış mekânları daha yumuşak bir görünüme kavuştu; mobilyalar ve peyzaj düzenlemeleri sade ve doğal bir tarza büründü. Petit Trianon, Marie Antoinette’in yakın dostlarını ağırlayıp, sırlarını paylaştığı özel dünyası hâline gelmişti. Zaman zaman kralı ve bazı erkek misafirleri akşam yemeğine davet etse de kral da dahil olmak üzere bu konukların geceyi Petit Trianon’da geçirmesine asla izin verilmezdi.
