APY Ventures 1 milyar dolarlık portföy değerine ulaştı

APY Ventures 1 milyar dolarlık portföy değeriyle Türkiye’nin en aktif 3 yatırımcısından biri oldu. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2026 içinde 2-3 girişimlerinin exit yapacağını söyledi.

APY Ventures, girişimcilik ekosisteminde ulaştığı ölçekle Türkiye’nin en aktif yatırımcıları arasındaki yerini güçlendiriyor. Albaraka Portföy tarafından kurulan APY Ventures’ın son 5 yılda toplam yatırım tutarı 40 milyon dolara ulaşırken, yönettiği fon büyüklüğü 81,8 milyon doları aştı. Şirketin portföyündeki 73 aktif girişimin toplam güncel değerlemesi ise 1 milyar doların üzerine çıktı.

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2022’den bu yana adet bazında hem Türkiye’de hem bölge ülkelerinde en çok yatırım yapan kurumlardan biri olduklarını belirterek, lig tablosunda her zaman ilk üçte yer aldıklarını söylüyor. Keçeli, “Geçtiğimiz yıl devam yatırımlarıyla birlikte toplamda 24 yatırım turuna katıldık ve yılı yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaparak kapattık. Aynı zamanda 12 yeni yatırım yaptık ki bu Türkiye ölçeğinde bizi ilk üç yatırımcı arasına sokan bir rakam” diyor.

2026’ya güçlü bir başlangıç yapan APY Ventures, yılın ilk altı ayında 8 girişime 5 fonu aracılığıyla toplam 3,38 milyon doları aşan yatırım gerçekleştirdi. Bu dönemde yatırım yapılan girişimler arasında EELI Technology, Spektra Games, Mindtail, Viseur AI ve VendorSide yer alırken, Gamester, SuperGears ve Nuvolog’a da devam yatırımı yapıldı.

APY Ventures, Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF, Start-up GSYF, OSTİM GSYF, T3 GSYF, İvedik GSYF, Yeni Nesil Teknoloji GSYF ve THY GSYF aracılığıyla girişimlere yatırım yapıyor. Şirket, fintech, B2B SaaS, siber güvenlik, oyun ve iklim teknolojileri gibi küresel büyüme alanlarında daha seçici ve tematik bir yatırım yaklaşımı benimsiyor. Keçeli, 2026 bitmeden 2-3 exit de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Keçeli, APY Ventures’ı farklılaştıran en önemli gücün Türkiye’nin stratejik kurumlarını girişim ekosistemiyle aynı potada buluşturabilme kabiliyeti olduğunu vurguluyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark Ankara ve Türk Hava Yolları gibi yapılarla oluşturulan fonların, portföy girişimlerine kurumsal müşteri erişimi, mentorluk ve ortak yatırım imkanı sağladığını belirtiyor.

2026’yı APY Ventures için küresel ölçeklenme yılı olarak konumlandırdıklarını söyleyen Keçeli, öncelikli hedeflerinin portföydeki yüksek potansiyelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşımak olduğunu ifade ediyor. Şirket, yabancı yatırımcı oranını artırmayı, global fonlarla co-investment modellerini güçlendirmeyi ve APY Ventures’ı bölgesel ölçekte referans bir yatırım markası haline getirmeyi amaçlıyor.