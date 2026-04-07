Artemis II Dünya fotoğrafı tartışma yarattı: Dünya neden 1972 görüntüsünden daha soluk?
NASA’nın Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru ilerlerken Dünya’nın yeni bir fotoğrafını çekti. Görüntü kısa sürede internete yayıldı. Ancak birçok kişi fotoğrafa bakınca aynı detayı fark etti: Dünya beklenenden daha soluk görünüyordu.
Ay yolunda çekilen yeni Dünya fotoğrafı
Fotoğrafı Artemis II görevinin komutanı Reid Wiseman çekti. Wiseman görüntüyü Orion uzay aracının ana pencerelerinden birinden kaydetti.
Wiseman iki kare paylaştı.
İlk fotoğrafta Dünya’nın eğimli bir bölümü Orion kapsülünün penceresinden görünüyor.
İkinci fotoğraf ise gezegenin tamamını gösteriyor. Okyanusların üzerinde dönen beyaz bulut bantları açıkça seçiliyor. NASA’ya göre görüntüde parlak bir yeşil kutup ışığı da yer alıyor.
NASA’nın keşif sistemleri liderlerinden Lakiesha Hawkins, fotoğrafın anlamını şöyle özetledi:
“Dört astronot dışında hepimiz bu görüntünün içindeyiz.”
Apollo 17 fotoğrafıyla yan yana paylaşıldı
NASA, yeni görüntüyü sosyal medya platformu X’te paylaştı. Ajans aynı gönderide 1972’de Apollo 17 ekibinin çektiği ünlü Dünya fotoğrafını da ekledi.
NASA paylaşımında şunu yazdı:
“54 yılda çok yol kat ettik. Ama bir şey değişmedi: Evimiz uzaydan hâlâ harika görünüyor.”
1972’de çekilen fotoğraf “Blue Marble” olarak biliniyor ve uzay tarihinin en ünlü Dünya görüntülerinden biri kabul ediliyor.
İnternette aynı soru: Dünya neden daha soluk?
Yeni fotoğraf yayıldıktan sonra sosyal medyada hızlı bir tartışma başladı.
Birçok kullanıcı yeni görüntünün daha puslu ve daha mat göründüğünü söyledi. Bazıları bunun sebebini iklim değişikliği ya da kirlilikle ilişkilendirdi.
Bazı yorumlar şöyleydi:
- “Eski fotoğraf daha net. Yeni görüntü neden bu kadar soluk?”
- “Bu kamera kalitesi mi yoksa iklim değişimi mi?”
- “Gezegen kirlilik yüzünden mi böyle görünüyor?”
Gerçek sebep çok daha basit
Ancak bazı kullanıcılar bu farkın çok daha basit bir nedeni olduğunu söyledi.
Yeni fotoğrafın çekildiği açıya dikkat çeken yorumculara göre görüntü Dünya’nın gece tarafını gösteriyor. Güneş ışığı doğrudan gelmediği için fotoğraf doğal olarak daha karanlık ve grenli görünüyor.
Bir kullanıcı bunu şöyle açıkladı:
“Bu aslında Dünya’nın gece tarafı. Görüntü fazla pozlanmış. Bu yüzden daha grenli görünüyor.”
Başka bir kullanıcı da aynı noktaya dikkat çekti:
“1972 fotoğrafı doğrudan güneş ışığında çekildi. Yeni fotoğrafta ise güneş Dünya’nın arkasında.”
54 yıllık fark
Bazı yorumcular ise iki fotoğrafın teknik farklarına işaret etti.
1972’deki Apollo 17 fotoğrafı 70 mm Hasselblad film kullanılarak çekildi. O fotoğraf doğru güneş açısıyla yakalandı ve film teknolojisi yüksek kontrast sundu.
Artemis II görüntüsü ise modern dijital sensörlerle çekildi. Ancak farklı ışık koşulları, atmosferik pus ve sosyal medya için yapılan düzenlemeler görüntünün kontrastını biraz düşürebiliyor.
Sonuçta iki fotoğraf da aynı gerçeği gösteriyor:
Dünya uzaydan hâlâ büyüleyici görünüyor.
NASA'nın Orion uzay aracı için görüntü entegrasyonundan sorumlu David Melenderz, Artemis II ekibinin bir Nikon D5 DSLR kamera ve bir iPhone kullandığını söyledi.
Dünya fotoğraflarının öneminden bahsederken şunları söyledi: "Dünyada yaşanan tüm çatışmalara ve sorunlara baktığımızda, kendimizi bir bütün olarak görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu resme baktığınızda, sınırlar yok, sadece biz varız. Buradan çıkarabileceğimiz en önemli ders, bunun ortak evimiz olduğu ve hepimizin onu birlikte paylaşmamız gerektiğini hatırlamak olmalı."