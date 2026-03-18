Uzay kayaları yaşamın izini taşıyor: Ryugu’da genetik kodun tüm parçaları bulundu

Ryugu asteroidinden getirilen örneklerde DNA ve RNA’nın beş temel nükleobazının tamamı bulundu. Yeni araştırma, yaşamın yapı taşlarının Dünya’ya asteroitler aracılığıyla taşınmış olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları uzun süredir aynı sorunun peşinde: Yaşamın yapı taşları bu kadar sert bir gezegen ortamına nasıl ulaştı? En güçlü teorilerden biri, bu bileşenlerin Dünya’ya uzaydan geldiğini öne sürüyor. Kuyruklu yıldızlar ve asteroitler, erken dönemde gezegene çarpan kozmik taşıyıcılar olarak görülüyor.

Dünya’nın ilk dönemleri son derece sert koşullarla şekillendi. Devasa volkanik patlamalar gökyüzünü kaplıyor, yoğun radyasyon gezegenin yüzeyini kavuruyordu. Bu zorlu ortam, ilk bakışta yaşam için elverişsiz görünüyordu. Ancak tüm bu kaosun içinde, bir şekilde yaşamın temelleri oluşmaya başladı.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu görüşü destekleyen önemli bir bulgu ortaya koydu. Çalışmada, Ryugu asteroidinden alınan örneklerde yaşamın genetik temelini oluşturan beş nükleobazın tamamı tespit edildi.

DNA ve RNA’nın temel yapı taşları

Söz konusu beş nükleobaz, Dünya’daki tüm canlıların genetik bilgisini taşıyan DNA ve RNA moleküllerinin ana bileşenleri olarak biliniyor. Bu moleküller, canlı organizmaların kalıtsal bilgisini depolayan ve aktaran sistemin temelini oluşturuyor.

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanlarından Toshiki Koga, elde edilen sonuçların yaşamdan önce gerçekleşen kimyasal evrim sürecinde asteroitlerin doğrudan rol oynamış olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Bu keşfin arkasında ise uzun yıllara yayılan bir uzay görevi bulunuyor. Japan Aerospace Exploration Agency tarafından 2014 yılında başlatılan görev kapsamında Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu’ya gönderildi. Yaklaşık 300 milyon kilometre yol kat eden araç, asteroidin yüzeyine inerek numuneler topladı ve bu örnekleri Dünya’ya geri getirdi.

Uzay kayalarındaki kimyasal ipuçları

Ryugu’dan gelen örnekler daha önce de incelenmişti. Önceki çalışmalarda nükleobazlardan biri olan urasil molekülüne rastlanmıştı. Ancak son araştırmada bilim insanları çok daha kapsamlı bir sonuç elde etti.

Araştırmacılar, son derece sıkı korunan temiz oda koşullarında gerçekleştirdikleri analizlerde ilk kez beş nükleobazın tamamını aynı örnek içinde tespit etti. Yapılan testler, bu moleküllerin Dünya’dan bulaşmadığını ve doğrudan asteroidin kendi kimyasal süreçleriyle oluştuğunu ortaya koydu.

Ryugu’daki kimyasal dağılım ise daha önce incelenen bazı gök taşlarından farklılık gösteriyor. Purin ve pirimidin grubu nükleobazlar, bu asteroitte neredeyse eşit oranlarda bulunuyor. Buna karşılık, örneğin Murchison meteorite veya Bennu kaynaklı örneklerde bu dengede belirgin bir farklılık görülüyor.

Erken Güneş Sistemi’nin kimyası

Araştırmacılar, nükleobaz miktarındaki farklılıkların oluşum ortamına dair önemli ipuçları taşıdığını düşünüyor. Analizler sırasında numunelerdeki amonyak yoğunluğu ile nükleobaz oranları arasında dikkat çekici bir ilişki tespit edildi.

Bu bağlantı, erken Güneş Sistemi’nde nükleobazların oluşumuna katkı sağlayan ve henüz tam olarak açıklanamayan kimyasal süreçlerin var olabileceğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, uzaydaki kimyasal üretim süreçleri beklenenden daha düzenli ve sistematik şekilde işliyor olabilir.

Karbon bakımından zengin iki farklı asteroit olan Bennu ve Ryugu’da genetik yapı taşlarının tamamının bulunması ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Bu bulgu, yaşamın temel moleküllerinin Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde uzay ortamında oldukça yaygın olabileceğini gösteriyor.