Telefonum 5G destekliyor mu? 5G destekleyen ve desteklemeyen telefonlar
Mobil iletişim teknolojileri hızla gelişirken, 5G birçok kullanıcı için merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle “Telefonum 5G destekliyor mu?” sorusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından yeniden gündem oldu. Türkiye’de 5G’nin kademeli olarak kullanıma girmesi beklenirken, kullanıcıların cihazlarının bu teknolojiye uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.
Uraloğlu, 31 Mart’ta (yarın) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, “1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz.” dedi.
5G nedir ve ne gibi avantajlar sunar?
5G, “Beşinci Nesil Mobil Telekomünikasyon” teknolojisini ifade eder. İlk olarak 2019 yılında Güney Kore’de kullanılmaya başlanan bu sistem, mobil internet hızını önemli ölçüde artırır.
Yeni teknoloji, 4G bağlantılarına göre yaklaşık 10 kat daha hızlı veri aktarımı sunabilir. Bunun yanında gecikme süresi düşer ve aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanmasına olanak tanır.
Bu özellikler sayesinde 5G yalnızca akıllı telefonları değil, aynı zamanda:
- otonom araçları
- sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını
- nesnelerin interneti (IoT) sistemlerini
- uzaktan tıbbi müdahaleleri
destekleyen altyapının temelini oluşturur.
Türkiye’de 5G ne zaman kullanılacak?
Türkiye’de 5G ihale süreci tamamlandı ve teknoloji için hazırlıklar sürüyor. İlk 5G sinyallerinin 2026 yılının Nisan ayında alınması planlanıyor.
Başlangıç aşamasında teknoloji şu şehirlerde devreye girecek:
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Kocaeli
- Bursa
- Konya
Şu anda ise İstanbul Havalimanı, Rams Park, Ülker Stadyumu ve Papara Park gibi bazı noktalarda deneme amaçlı 5G kullanımı bulunuyor.
5G kullanmak için ne gerekiyor?
Bir kullanıcının 5G bağlantısından yararlanabilmesi için üç temel şartın sağlanması gerekiyor:
- 5G kapsama alanında bulunmak
- 5G destekli bir akıllı telefon kullanmak
- 5G uyumlu SIM karta sahip olmak
SIM kartın 5G uyumlu olmaması durumunda operatör mağazalarından ücretsiz olarak yeni SIM kart alınabiliyor.
Telefon ayarlarından 5G seçeneğinin aktif edilmesi de gerekiyor.
5G destekleyen telefonlar
Son yıllarda piyasaya çıkan birçok akıllı telefon modeli 5G desteği ile geliyor. Başlıca markalara göre bazı 5G uyumlu telefonlar şöyle:
iPhone 5G modelleri
- iPhone 12 serisi ve sonrası
- iPhone 13 serisi
- iPhone 14 serisi
- iPhone 15 serisi
- iPhone 16 serisi
- iPhone 17 serisi
- iPhone SE (3. nesil)
Samsung 5G modelleri
- Galaxy S21, S22, S23, S24 ve S25 serileri
- Galaxy Z Fold 3 ve sonrası
- Galaxy Z Flip 3 ve sonrası
- Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra
Xiaomi ve Redmi 5G modelleri
- Xiaomi 11, 12, 13, 14 ve 15 serileri
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 10 5G ve sonrası
- Redmi Note 11, 12, 13 ve 14 serilerinin 5G modelleri
- Redmi 13C 5G ve Redmi 15 5G
Diğer markalarda 5G destekli telefonlar
5G destekleyen modeller yalnızca büyük markalarla sınırlı değil. Aşağıdaki üreticilerde de çok sayıda 5G cihaz bulunuyor:
- Huawei (P40, P50 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 40 Pro vb.)
- Vivo (X, V ve Y serisinin birçok 5G modeli)
- Oppo (Find X ve Reno serisinin birçok modeli)
- Tecno (Spark, Phantom ve Pova serilerinin bazı modelleri)
5G desteklemeyen telefonlar
Genel olarak 2020 yılından önce çıkan birçok akıllı telefon 5G desteğine sahip değil. Örneğin:
- iPhone 11 ve daha eski modeller
- iPhone SE (2. nesil)
- Samsung Galaxy S20’den önceki birçok model
- eski Xiaomi Mi ve Redmi modelleri
- yalnızca 4G veya 4.5G destekleyen giriş seviyesi cihazlar
Bu telefonlar 5G şebekesine bağlanamaz ve 4G üzerinden internet kullanmaya devam eder.
Türkiye’de kaç kişi 5G uyumlu telefon kullanıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı bulunuyor.
Bunların yaklaşık 22 milyonu 5G destekli cihaz kullanıyor. Bu da ülkedeki telefonların yaklaşık yüzde 25’inin 5G uyumlu olduğu anlamına geliyor.
Yeni telefonlar piyasaya çıktıkça ve kullanıcılar cihazlarını değiştirdikçe bu oranın artması bekleniyor.
Telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini nasıl kontrol edebilirsiniz?
Telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini öğrenmek için birkaç yöntem bulunuyor:
- Telefon modelinizi üretici sitesinden kontrol etmek
- Ayarlar bölümünde mobil ağ seçeneklerine bakmak
- Operatörünüzün cihaz uyumluluk listesine göz atmak
Eğer telefon ayarlarında 5G veya 5G Otomatik seçeneği görünüyorsa cihazınız büyük ihtimalle 5G destekliyordur.