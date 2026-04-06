Artemis II Ay’ın arkasından geçerken milyonlar izleyecek

Astronotlar, 1972’deki Apollo görevlerinden sonra Ay’a yaklaşan ilk insanlar olacak.

Ama tek rekor bu değil. Mürettebatın bugün Dünya’dan en uzak noktaya ulaşması da bekleniyor. NASA’ya göre ekip, 1970’te Apollo 13 görevinin kırdığı 248.655 mil mesafe rekorunu geçecek.

Bu da insanlığın uzayda ulaştığı en uzak nokta anlamına geliyor.