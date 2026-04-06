Bilim & Teknoloji
Artemis II Ay’ın arkasından geçerken milyonlar izleyecek

NASA’nın Artemis II görevi Ay’a doğru ilerliyor. Orion uzay aracının Ay’ın arkasından geçeceği kritik an canlı yayınlanacak. İnsanlar 1972’den sonra ilk kez Ay yolunda.

1 Nisan 2026’da NASA’nın Artemis II görevi resmen başladı. Fırlatma anı birçok platformda canlı yayınlandı. Şimdi ise görevdeki en kritik anlardan biri canlı yayınlanacak.

NASA’nın Artemis II görevi en kritik aşamasına giriyor. Dört astronot şimdi Ay’a en çok yaklaşacakları ana hazırlanıyor. Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot, altı gündür bu an için hazırlık yapıyor. Görevin en önemli kısmı bugün gerçekleşecek: Ay’ın etrafından yapılacak tarihi bir geçiş.

Bu görev sadece bir uzay uçuşu değil. Aynı zamanda yarım yüzyılı aşan bir aradan sonra insanların Ay’a yeniden yaklaşması anlamına geliyor.

NASA ve Netflix, Artemis II’nin Ay’ın etrafından geçişini canlı yayınlayacaklarını doğruladı. Yayın, NASA’nın resmi görüntülerini kullanacak. Geçiş, Türkiye saatiyle 20.00'da Netflix üzerinden de izlenebilecek.

