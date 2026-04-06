Artemis II Ay’ın arkasından geçerken milyonlar izleyecek
1 Nisan 2026’da NASA’nın Artemis II görevi resmen başladı. Fırlatma anı birçok platformda canlı yayınlandı. Şimdi ise görevdeki en kritik anlardan biri canlı yayınlanacak.
NASA’nın Artemis II görevi en kritik aşamasına giriyor. Dört astronot şimdi Ay’a en çok yaklaşacakları ana hazırlanıyor. Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot, altı gündür bu an için hazırlık yapıyor. Görevin en önemli kısmı bugün gerçekleşecek: Ay’ın etrafından yapılacak tarihi bir geçiş.
Bu görev sadece bir uzay uçuşu değil. Aynı zamanda yarım yüzyılı aşan bir aradan sonra insanların Ay’a yeniden yaklaşması anlamına geliyor.
NASA ve Netflix, Artemis II’nin Ay’ın etrafından geçişini canlı yayınlayacaklarını doğruladı. Yayın, NASA’nın resmi görüntülerini kullanacak. Geçiş, Türkiye saatiyle 20.00'da Netflix üzerinden de izlenebilecek.
Artemis II görevi başladı
1 Nisan 2026’da Space Launch System (SLS) roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden kalktı. Roketin içinde Orion uzay aracı ve dört kişilik mürettebat vardı.
Mürettebat şu isimlerden oluşuyor:
- Reid Wiseman (NASA)
- Victor Glover (NASA)
- Christina Koch (NASA)
- Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)
Bu görevle birlikte insanlar uzun yıllardan sonra tekrar Ay’a doğru yola çıktı.
50 yıl sonra Ay’a en yakın insanlar
Astronotlar, 1972’deki Apollo görevlerinden sonra Ay’a yaklaşan ilk insanlar olacak.
Ama tek rekor bu değil. Mürettebatın bugün Dünya’dan en uzak noktaya ulaşması da bekleniyor. NASA’ya göre ekip, 1970’te Apollo 13 görevinin kırdığı 248.655 mil mesafe rekorunu geçecek.
Bu da insanlığın uzayda ulaştığı en uzak nokta anlamına geliyor.
Yayın Nereden İzlenir?
NASA, Ay’a yaklaşma sürecini 6 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlayacak.
Yayın şu platformlarda olacak:
- NASA+
- YouTube
- NASA’nın X hesabı
- Amazon Prime
- Netflix (NASA+ yayını üzerinden)
Canlı yayın Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.
Astronotlar Ay’ın arkasından geçecek
Orion kapsülündeki ekip, Ay’ın uzak tarafının arkasından geçecek. Bu sırada 6 saatten fazla gözlem yapacak.
Astronotlar:
- bilim insanları için veri toplayacak
- fotoğraf ve video çekecek
- Ay yüzeyini inceleyecek
Kapsül, Ay yüzeyinin yaklaşık 6.000 mil üzerinden geçecek.
Bu geçiş sırasında ekip, Ay’ı tam disk halinde görecek. Apollo astronotlarının bile görmediği bir perspektif yakalayacaklar.
Ay’a iniş yok ama veri çok önemli
Artemis II görevi Ay’a iniş içermiyor.
Ama toplanan veriler kritik. NASA bu bilgileri kullanarak 2028 civarında insanları tekrar Ay yüzeyine indirmeyi planlıyor.
Dünya’ya Dönüş Planı
Ay’a en yakın noktadan sonra astronotlar Orion kapsülünü tekrar Dünya’ya yönlendirecek.
Plan şöyle:
- 10 Nisan: Dünya atmosferine giriş
- Kaliforniya açıkları – San Diego yakınları
- Paraşüt destekli suya iniş
Anlık takip sistemiyle astronotların yanında…
NASA, bu heyecan verici süreci meraklılarının yakından izleyebilmesi için Artemis Real-time Orbit Website (AROW) isimli özel bir takip sistemini de kullanıma sunmuş durumda. Bu platform üzerinden Orion'un rotasını izleyenler, aracın doğrudan Ay'a yönelmediğini fark edebilir. Görselleştirme araçları, Orion'un Ay'ın şu an bulunduğu konuma değil, birkaç gün sonra varacağı noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu hassas rota planlaması, uzay aracının uydumuzun çekim alanına doğru zamanda girmesini sağlayacak.
Sisteme hem web sitesi üzerinden hem de NASA'nın mobil uygulamasıyla erişmek mümkün. Uygulamanın artırılmış gerçeklik özelliği, kullanıcılara sanki uzay aracının yanındaymış gibi bir çevre görüşü sunuyor. Daha geleneksel yöntemleri seven gökyüzü tutkunları için de imkanlar mevcut. NASA, Orion'un konumu, hızı ve yörünge verilerini içeren tabloları indirilebilir hale getirdi. Modern teleskop sahipleri bu verileri cihazlarına yükleyerek, karmaşık hesaplamalarla uğraşmadan aracı gökyüzünde takip edebilir.