Venüs’ün asitli bulutlarına dönüş: Rusya Venera programını yeniden başlatıyor

Rusya, 2036’da Venüs’e gönderilmesi planlanan Venera-D göreviyle gezegenin yüzeyini ve atmosferini incelemeyi hedefliyor. Yörünge aracı, iniş modülü ve atmosfer balonundan oluşacak görev, Venüs’te olası yaşam izlerini araştıracak.

Rus devlet medyasında yer alan bilgilere göre Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, “Venera-D” adlı yeni bir görev üzerinde çalışıyor. Planlanan fırlatma tarihi 2036 olarak açıklanıyor. Görev yalnızca yüzeye inecek bir araçtan oluşmayacak. Proje; Venüs çevresinde dolaşacak bir yörünge aracı, gezegen yüzeyine inecek bir modül ve atmosferde süzülecek büyük bir balonu kapsayan çok aşamalı bir keşif programı olacak.

Güneş Sistemi’nin en sert koşullarına sahip gezegenlerinden biri olan Venüs, önümüzdeki on yılda yeniden Rusya’nın araştırma hedefleri arasına giriyor. Sovyetler Birliği döneminde bu gezegene araç indirebilen tek ülke olan Rusya, bu alandaki geçmişini yeni bir görevle yeniden canlandırmayı planlıyor.

Uzun geçmişi olan bir proje

Venera-D görevinin temelleri aslında 2003 yılına kadar uzanıyor. Proje ilk aşamada ABD ile ortak bir görev olarak düşünülmüştü. Ancak son yıllarda artan jeopolitik gerilimler ve 2022’deki Ukrayna işgalinin ardından uluslararası iş birlikleri sona erdi. Böylece proje tamamen Rusya’nın kendi imkanlarıyla yürüttüğü bir programa dönüştü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, yaptığı açıklamalarda robotik uzay keşiflerinde Ay ve Venüs’ün öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı. Manturov’a göre Rusya, 1970’lerde elde edilen başarıların ardından başka bir gezegene iniş yapan ilk ülke olma geleneğini sürdürmek istiyor.

Venüs’ün bulutlarında yaşam izleri aranacak

Yeni görevin en dikkat çekici hedeflerinden biri Venüs atmosferinde olası mikroorganizma izlerini araştırmak olacak. Son yıllarda gezegenin bulutlarında fosfin ve amonyak gibi kimyasalların tespit edilmesi, bilim dünyasında yaşam olasılığıyla ilgili tartışmalar başlattı.

Venera-D görevi, gelişmiş sensörler ve ölçüm araçlarıyla bu gazların kaynağını araştıracak. Araştırma araçlarının Venüs’ün aşırı koşullarına dayanması gerekiyor. Gezegenin yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 480 santigrat dereceye ulaşıyor. Atmosfer basıncı ise Dünya’daki deniz seviyesinin yaklaşık 90 katı.

Sovyet Venera programının mirası

Sovyetler Birliği, Venüs araştırmalarında uzun süre öncü rol oynadı. Yaklaşık 22 yıl boyunca gezegene bir düzineden fazla uzay aracı gönderildi. İlk görevler olan Venera 1 ve Venera 2 ile iletişim kurulamadı. Ancak 1970 yılında Venera 7 gezegen yüzeyine başarılı iniş gerçekleştirdi. Bu görev, insanlık tarihinde başka bir gezegene yapılan ilk başarılı iniş olarak kayıtlara geçti.

Daha sonraki görevler Venüs’ün yüzeyinden ilk görüntüleri gönderdi. Volkanik kayalarla kaplı araziler ve sülfürik asit bulutlarının oluşturduğu sarı tonlar bu görevlerle ortaya çıktı. Program, 1983’te fırlatılan Venera 16 ile sona erdi. Venera-D görevi ise bu mirası modern teknolojiyle yeniden başlatmayı hedefliyor.

Venüs yeniden küresel bir hedef haline geliyor

Venüs son yıllarda birçok uzay ajansının dikkatini çekmeye başladı. NASA ve European Space Agency tarafından geliştirilen VERITAS ve DAVINCI görevleri hazırlık aşamasında bulunuyor. Ayrıca Indian Space Research Organisation da 2028 civarında Venüs’e bir araştırma aracı göndermeyi planlıyor.

Özel sektör de bu alana ilgi gösteriyor. Rocket Lab ile Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen Venus Life Finder projesi, gezegenin atmosferinde yaşam izlerini araştırmayı amaçlıyor.

Ancak Venüs’ün aşırı koşullarına dayanabilecek araçlar geliştirmek hala büyük bir teknik zorluk olarak görülüyor. Bu nedenle geçmişte gezegen yüzeyine iniş yapmayı başaran Sovyet Venera görevleri, Rusya için önemli bir deneyim avantajı sağlamaya devam ediyor.