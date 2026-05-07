Ay’dan Dünya’ya dev arşiv: NASA 12 bin Artemis II fotoğrafı paylaştı
NASA, Artemis II görevi sırasında çekilen 12 binden fazla fotoğrafı paylaştı. Bu görüntüler, Ay’a yapılan 10 günlük yolculuk sırasında kaydedildi.
Görev 1 Nisan’da başladı. Uzay aracı 6 Nisan’da Ay’a en yakın noktasına ulaştı. 10 Nisan’da Dünya’ya döndü. Görevde dört astronot vardı: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen.
Görev sırasında sınırlı paylaşım yapıldı
Yolculuk boyunca kamuya çok az fotoğraf ulaştı. NASA, iletişimi öncelikle görev sistemleri için kullandı. Bu yüzden görüntüler anlık olarak paylaşılmadı.
Astronotlar görev sırasında binlerce kare çekti. Ancak bu fotoğraflar ancak iniş sonrası işlenmeye başladı.
12 binin üzerinde fotoğraf erişimde
NASA, şu an 12.217 fotoğrafı “Gateway to Astronaut Photography of Earth” sistemine yükledi. Koleksiyon henüz tamamlanmadı. Görsel kod aralığı daha fazla fotoğrafın yolda olduğunu gösteriyor.
Sistem üzerinden tek tek arama yapılabiliyor. Ancak bazı kodlarda sonuç çıkmıyor. Sayfanın yüklenmesi de zaman alabiliyor.
Veri işleme süreci devam ediyor
NASA Goddard Space Flight Center’dan Kelsey Young, bu süreci yoğun veri yönetimi olarak tanımlıyor. Johnson Uzay Merkezi ekipleri tüm görüntüleri sisteme aktarıyor ve düzenliyor.
Amaç, bu verileri araştırmacılar için kullanılabilir hale getirmek.
Bilim ekibi görüntüleri inceliyor
Artemis II bilim ekibinde yaklaşık 60 kişi var. Ekip önce tüm görüntüleri sınıflandırıyor. Bulanık kareler ve hatalı çekimler de listede yer alıyor.
Sonraki adımda her görüntüdeki Ay yüzeyi işaretleniyor ve haritalama yapılıyor.
Bilim hedefleri
Araştırmalar birkaç ana başlığa odaklanıyor:
- Yüzeydeki renk ve parlaklık değişimleri
- Ay’a çarpan göktaşlarının oluşturduğu ışık patlamaları
- Gelecek görevler için iniş alanı analizi
- İnce atmosfer ve toz yapısı
Veriler kalıcı arşive gidecek
Tüm veriler NASA’nın Planetary Data System arşivine aktarılacak. Bu sistem, uzay görevlerinden gelen bilimsel verileri saklıyor.
Ses kayıtları da arşive eklenecek. Astronotların Ay geçişi sırasında yaptığı kayıtlar da araştırmacılar tarafından kullanılabilecek.
Görüntülerde teknik izler de var
Bazı fotoğraflarda kapsül camından kaynaklanan bozulmalar görünüyor. Ayrıca Ay yüzeyindeki ışık değişimleri ve gölgeler de karelere yansımış durumda.
Son aşama: Bilimsel rapor
Bilim ekibi, görevden sonraki 6 ay içinde ilk raporları hazırlayacak. Bu raporlar hem operasyon sürecini hem de bilimsel verileri içerecek.
Artemis II fotoğrafları, sadece bir görev kaydı değil. Aynı zamanda Ay yüzeyine dair yeni verilerin ilk büyük arşivi. NASA, bu verileri parça parça analiz etmeye devam ediyor.