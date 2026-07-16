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Bakanlık açıkladı: Bütçe Haziranda fazla verdi

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Merkezi yönetim bütçesi, üç aylık aranın ardından haziran ayında yeniden fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haziran ayındaki bütçe fazlası 114,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 artarak 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395 milyar 467 milyon liraya ulaştı.