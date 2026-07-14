Türkiye'nin göç haritası belli oldu: En çok göç alan ve veren iller hangileri? En önemli göç nedeni ne?
TÜİK, 2025 yılı iç göç istatistiklerini yayımladı. 2025 yılında iller arası göç eden nüfus oranı yüzde 2,87 oldu. Ayrıca, İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait iç göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2025 yılında yüzde 2,87 olarak açıklandı.
Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
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