“Bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak”
FED’in daha ‘şahin’ bir çizgiye kaymasıyla faiz artışı ihtimalinin fiyatlamalara girmesi, dolar üzerinden değerli metallerde baskı yaratıyor. Portföy Yöneticisi ve Stratejist Onur Altın; ABD’de altın ETF fonlarından sert çıkışların yaşanmasının da düşüşe destek verdiğine dikkat çekiyor. “Kısa vadede Dolar Endeksi (DXY) fiyatlaması belirleyici nokta, takip edilmeli” diyen Onur Altın’a göre; bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak.
ABD’de piyasa beklentilerine paralel açıklanan PCE enflasyon verisinin ardından Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde dün geri çekilme izlenirken, önceki günlerdeki sert satışların ardından değerli metallerde kısmi tepki alımlarının devreye girdiği görüldü.
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