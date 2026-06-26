Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Ekonomist

“Bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak”

İçeriği Paylaş

FED’in daha ‘şahin’ bir çizgiye kaymasıyla faiz artışı ihtimalinin fiyatlamalara girmesi, dolar üzerinden değerli metallerde baskı yaratıyor. Portföy Yöneticisi ve Stratejist Onur Altın; ABD’de altın ETF fonlarından sert çıkışların yaşanmasının da düşüşe destek verdiğine dikkat çekiyor. “Kısa vadede Dolar Endeksi (DXY) fiyatlaması belirleyici nokta, takip edilmeli” diyen Onur Altın’a göre; bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak.

ABD’de piyasa beklentilerine paralel açıklanan PCE enflasyon verisinin ardından Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde dün geri çekilme izlenirken, önceki günlerdeki sert satışların ardından değerli metallerde kısmi tepki alımlarının devreye girdiği görüldü.

Benzer Haberler

Altında sert düşüş: Kayıplar daha da derinleşir mi? 11 uzmandan kritik analizler

26.06.2026Genel

TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2025 yılında 1 milyondan fazla otomobil üretildi

26.06.2026Genel

Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda

25.06.2026Genel

2025'in göç bilançosu belli oldu: Türkiye'den yurt dışına kaç kişi göç etti?

24.06.2026Genel

TÜİK açıkladı: Sektörel güven haziranda yükseliş kaydetti

24.06.2026Genel

Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi

23.06.2026Genel

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve vatandaşın enflasyon tahmini ne yönde?

22.06.2026Genel

2000 model ve altı araçlara yeni düzenleme gündemde: MTV borçları silinebilir

20.06.2026Genel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesinde kritik karar

20.06.2026Genel

Temmuz zammı için geri sayım: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, olası zam senaryoları neler?

19.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş