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Etiket ile kasa fiyatı farklıysa ne olur? Masa ve kuver ücreti alınabilir mi? Ticaret Bakanlığı açıkladı

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sık karşılaştığı uygulamalara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Masa ve kuver ücretlerinden açıkta satılan ürünlerin fiyatlandırılmasına, etiket ile kasa fiyatı arasındaki farkta uygulanacak kurala kadar birçok konuya açıklık getirildi.

Ticaret Bakanlığı, sık karşılaşılan uygulamalarla ilgili tüketicilere önemli uyarılar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.