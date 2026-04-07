Ciltteki gevşeme ve elastikiyet kaybı neden olur, nasıl toparlanabilir?

Cilt neden elastikiyetini kaybeder?

Cildin sıkı ve diri görünmesini sağlayan temel yapı taşları kolajen ve elastin lifleridir. Yaş ilerledikçe bu yapıların üretimi azalır ve mevcut liflerin kalitesi değişir. Bunun yanı sıra güneş maruziyeti, sigara kullanımı, düzensiz beslenme ve stres gibi çevresel faktörler de bu süreci hızlandırabilir.

Ayrıca hızlı kilo alıp verme, hormonal değişiklikler ve genetik yatkınlık da cilt dokusunun zamanla gevşemesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle elastikiyet kaybı, yalnızca yaşla açıklanabilecek bir durum değildir.