Crimson Desert sistem gereksinimleri ortaya çıktı: Her platformu hedefliyor

Crimson Desert için yayınlanan yeni sistem gereksinimleri PC, Mac, konsollar ve el tipi cihazları kapsıyor. Ultra ayarlar için güçlü ekran kartı gerekiyor.

Listede PC ve Mac’in yanında PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S ve Xbox Series X de yer alıyor. Ayrıca el tipi oyuncu cihazı ROG Xbox Ally için de ayrı bir donanım hedefi paylaşıldı. Tek bir oyun için bu kadar geniş platform listesini görmek pek sık yaşanan bir durum değil.

Her platform için ayrı performans hedefi

Geliştirici ekip oyunu farklı cihazlarda çalıştırmayı hedefliyor. Bu nedenle her platform için ayrı performans seviyeleri belirledi.

Bu yaklaşım oyunculara net bir tablo sunuyor. Hangi cihazda nasıl bir performans alacağını görmek daha kolay hale geliyor.

Ultra ayarlar güçlü ekran kartı istiyor

PC tarafında en dikkat çeken nokta ultra grafik ayarları oldu. Bu seviyede oynamak isteyen oyuncuların güçlü bir ekran kartına ihtiyacı var.

Listede önerilen modeller arasında GeForce RTX 5070 Ti ve Radeon RX 9070 XT bulunuyor. Bu kartlar üst segmentte yer alıyor. Yani oyunun en yüksek ayarlarda ciddi donanım gücü isteyeceği açık.

El tipi cihazlar da unutulmadı

Yeni tabloda el tipi cihazlar için de bilgiler bulunuyor. Özellikle ROG Xbox Ally serisinin listede yer alması dikkat çekti.

El tipi oyun bilgisayarları son dönemde hızla yayılıyor. Geliştiricilerin bu cihazları hedeflemesi artık daha sık görülüyor. Crimson Desert da bu trendi takip eden oyunlardan biri oldu.