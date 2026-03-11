Wordle sonrası yeni oyun: Bu kez çözmesi gerçekten zor

Wordle’ın yaratıcısı Josh Wardle yeni kelime oyunu Parseword ile geri döndü. Bu kez oyuncuları daha zorlayan cryptic bulmacalar sahnede.

Wardle uzun süredir yeni bir proje üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise yeni oyunu Parseword ile tekrar sahneye çıktı.

Josh Wardle, büyük ses getiren kelime oyunu Wordle’ı 2022 yılında The New York Times’a sattı. Satışın tam fiyatı açıklanmadı. Ancak rakamın birkaç milyon dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

Ama bu kez iş biraz daha farklı.

Wordle basit kuralları sayesinde herkesin hemen oynayabildiği bir oyundu. Parseword ise oyunculara daha farklı bir bulmaca türü sunuyor.

Bu kez hedef: daha karmaşık bir kelime oyunu

Wordle’ın en güçlü yanı sadeliğiydi. İngilizceyi ikinci dil olarak konuşan insanlar bile oyuna kolayca girebiliyordu.

Parseword için aynı şeyi söylemek zor.

Yeni oyun, “cryptic crossword” denen farklı bir bulmaca türüne dayanıyor. Bu tür, klasik bulmacalardan oldukça farklı çalışıyor.

Amerika’da çoğu insan kısa ve doğrudan ipuçlarına dayanan klasik çapraz bulmacalara alışık. Oyuncular soruya uygun kelimeyi bulur ve harfleri kutulara yerleştirir. Harfler kesiştiğinde doğru cevap ortaya çıkar.

Cryptic bulmacalarda ise işler tamamen değişir.

Her ipucu kendi başına bir bulmaca

Cryptic çapraz bulmacalarda her ipucu küçük bir bilmece gibi çalışır. İpuçları doğrudan tanım vermez. Bunun yerine kelime oyunları kullanır.

Oyuncu ipucunun içindeki gizli mantığı çözmek zorundadır.

Kurallar ilk bakışta karmaşık görünür. Çünkü ipuçları farklı yöntemlerle hazırlanabilir. Ama mantığı anladığınızda çözmek çok keyifli hale gelir.

Basit bir örnekle nasıl çalıştığını görelim

Parseword oyunun öğretici bölümünde şu örnek yer alıyor:

“Taxi reduced fee”

Burada oyuncu kelime oyununu çözmek zorunda. “Taxi” kelimesi “reduced” yani azaltılmış şekilde kullanılmalı. Taxi kelimesini kısaltınca “tax” ortaya çıkar.

“Tax” kelimesi de “fee” yani ücret anlamına gelir.

Böylece cevap bulunur.

Cryptic bulmacaların çoğu bu tarz kelime oyunlarına dayanır.

Parseword bulmacayı daha erişilebilir hale getiriyor

Wardle bu bulmaca türünü daha anlaşılır hale getirmek istiyor.

Bu yüzden oyun klasik çapraz bulmaca ızgarası kullanmıyor. Bunun yerine oyunculara her gün tek bir ipucu veriyor.

Oyuncular ipucunu çözerken kelime oyunlarının mantığını yavaş yavaş öğreniyor.

Wordle’da herkes oyuna hemen başlayabiliyordu. Parseword ise oyuncuların sistemi zaman içinde öğrenmesini hedefliyor.

Wardle’ın ilham aldığı yer şaşırtıcı

Josh Wardle aslında gençliğinde cryptic bulmacalar çözüyordu. Ancak bu türle gerçekten ilgilenmeye başlaması daha sonra oldu.

Wardle bir gün Craig Mazin’i dinledi. Mazin, Chernobyl ve The Last of Us dizilerinin yaratıcısı.

Mazin bu bulmacalardan Scriptnotes podcast’inde bahsedince Wardle yeniden ilgilenmeye başladı.

Sonunda bu türü insanlara öğretecek bir oyun yapmaya karar verdi.

Wordle sonrası daha sakin bir yol

Wardle için Wordle büyük bir patlama yarattı. Oyun kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Ama bu ilgi Wardle için biraz fazla geldi.

Wardle, Wordle’ı sattığı gün oyunu son kez oynadığını söylüyor.

Yeni oyunu için ise farklı bir yaklaşım benimsedi.

Parseword’u bu kez kendi istediği şekilde ve daha sakin bir süreçle yayımlıyor.

Wardle’ın sözleri durumu özetliyor:

“Parseword’u bu kez kendi şartlarımla yayımlıyorum.”