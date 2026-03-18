Gitmek için Anıtkabir tek başına yeter: Ankara-Beypazarı-Kızılcahamam rotası

Yerleşim tarihi Paolitik Çağ’a kadar uzanan Ankara, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Planlı yapılaşmasıyla dikkat çeken Başkent, Etnografya, Anadolu Medeniyetleri, Rahmi Koç, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Evi gibi uzun tarihini anlatan müzelere sahip.

Kuşkusuz en büyük simgesi Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir. Ankara Kalesi de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Roma dönemi eserlerinden Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı ile de tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ankara’nın alışveriş ve eğlence merkezleri de cazip.

Sakarya ile Tunalı Hilmi caddeleri, restoranlar ve mağazalarla dolu keyifli gezinti alanları. Kaleiçi Mahallesi’ndeki eski Ankara evlerini de görmelisiniz. Başkent’in çevresinde de gidilebilecek yerler var. Bunların başında eski evleri ile ünlü Beypazarı geliyor. Buradan asma yaprağı ve ceviz almanızı öneririz. Konya Yolu üzerindeki Gölbaşı’nda balık ve mangal keyfi, Keskinköprü Gölü’nde sörf ve su kayağı aktivitelerine katılabilir, Kızılcahamam’da kaplıcalardan faydalanabilirsiniz. Soğuk Su Milli Parkı’nda çeşitli yaban hayvanlarını görebilirsiniz. Yazı: Erdal İpekeşen