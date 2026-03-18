Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Tempo Travel

Gitmek için Anıtkabir tek başına yeter: Ankara-Beypazarı-Kızılcahamam rotası

İçeriği Paylaş

Yerleşim tarihi Paolitik Çağ’a kadar uzanan Ankara, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Planlı yapılaşmasıyla dikkat çeken Başkent, Etnografya, Anadolu Medeniyetleri, Rahmi Koç, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Evi gibi uzun tarihini anlatan müzelere sahip.

Kuşkusuz en büyük simgesi Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir. Ankara Kalesi de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Roma dönemi eserlerinden Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı ile de tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ankara’nın alışveriş ve eğlence merkezleri de cazip.

Sakarya ile Tunalı Hilmi caddeleri, restoranlar ve mağazalarla dolu keyifli gezinti alanları. Kaleiçi Mahallesi’ndeki eski Ankara evlerini de görmelisiniz. Başkent’in çevresinde de gidilebilecek yerler var. Bunların başında eski evleri ile ünlü Beypazarı geliyor. Buradan asma yaprağı ve ceviz almanızı öneririz. Konya Yolu üzerindeki Gölbaşı’nda balık ve mangal keyfi, Keskinköprü Gölü’nde sörf ve su kayağı aktivitelerine katılabilir, Kızılcahamam’da kaplıcalardan faydalanabilirsiniz. Soğuk Su Milli Parkı’nda çeşitli yaban hayvanlarını görebilirsiniz.

Yazı: Erdal İpekeşen

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeHELLO!Hey GirlHistory Of WarHow It Works

 

İstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomistElle

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş