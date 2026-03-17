İpek Yolu üzerindeki tatlılar diyarı: Gaziantep-Yavuzeli rotası

Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde kurulan Gaziantep; güneyi, kuzeye ve doğuya bağlayan yolların kavşak noktasında yer alıyor.

Şehir merkezindeki Gaziantep Kalesi ihtişamıyla göz dolduruyor. Turistler tarafından en çok ziyaret edilen Zeugma Antik Kenti, M.Ö. 3500 yıllarına dayanan bir tarihe sahip. Rumkale ve Dülük antik kentleri, Yavuzeli İlçesi yakınlarında bulunan diğer tarihi eserler.

Yesemek Açıkhava Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi de kente gidildiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Mimarlık tarihinin önemli örneklerinden tarihi Antep evleri de ilginizi çekebilir.