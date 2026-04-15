Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Tempo Travel

Venedik'e uzanan sanat olculuğu

İçeriği Paylaş

Trendyol Sanat, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü genç ve bağımsız sanatçıların üretimine destek vereceğini duyurdu. Bu kapsamda platform, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu sponsorluğunu üstlenecek.

Trendyol’un 2021 yılında hayata geçirdiği Trendyol Sanat platformunun, genç sanatçılara dijital ortamda alan açmak ve sanata erişimi artırmak amacıyla oluşturulduğu belirtildi. Platformun, çağdaş sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü de ifade edildi.

Trendyol Sanat, halihazırda 150'den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor.

Platform, limitli edisyon eserleri ve özel koleksiyonları da sanatseverlerle buluşturdu. Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Göksu Gül, Sarp Kerem Yavuz ve Leyla Emadi gibi isimlerin eserleri sergilendi.

Platform, Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'na destek veriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonundaki Türkiye Pavyonu 9 Mayıs'ta kapılarını açacak ve sanatçı Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim – A Kiss on the Eyes” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Ayrıca, dünyaca ünlü mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un Venedik’te açılan “Beyond the Vanishing Point” sergisinin de ana destekçileri arasında da yer adlığını duyurdu.

Sergi, Avrupa’nın önde gelen fotoğraf müzelerinden Le Stanze della Fotografia'da 6 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş