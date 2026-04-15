Venedik'e uzanan sanat olculuğu

Trendyol Sanat, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü genç ve bağımsız sanatçıların üretimine destek vereceğini duyurdu. Bu kapsamda platform, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu sponsorluğunu üstlenecek.

Trendyol’un 2021 yılında hayata geçirdiği Trendyol Sanat platformunun, genç sanatçılara dijital ortamda alan açmak ve sanata erişimi artırmak amacıyla oluşturulduğu belirtildi. Platformun, çağdaş sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü de ifade edildi.

Platform, limitli edisyon eserleri ve özel koleksiyonları da sanatseverlerle buluşturdu. Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Göksu Gül, Sarp Kerem Yavuz ve Leyla Emadi gibi isimlerin eserleri sergilendi.

Platform, Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'na destek veriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonundaki Türkiye Pavyonu 9 Mayıs'ta kapılarını açacak ve sanatçı Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim – A Kiss on the Eyes” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Ayrıca, dünyaca ünlü mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un Venedik’te açılan “Beyond the Vanishing Point” sergisinin de ana destekçileri arasında da yer adlığını duyurdu.

Sergi, Avrupa’nın önde gelen fotoğraf müzelerinden Le Stanze della Fotografia'da 6 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.