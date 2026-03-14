Tılsımlı diyarlar: Hasankeyf (Batman)-Midyat-Mardin rotası
Sular altında kalan Hasankeyf’in tarihi çok eskilere dayanıyor. Bugün, tüm soylu şeyler gibi o da can çekişiyor. Ilısu Barajı’nın suları altında kalmak kentin köprülerinden, saraylarından, kapılarından arta kalanları görmek bile, insanın içini “Bir şey yaptım” hissiyle doldurmaya yeter. M.Ö. 3000’lerde bir Hurri şehri olan Midyat’ın ilk halkları mağaralarda yaşarmış.
Bundan olacak, kayaları oymaya, taşları ve gümüşü işlemeye alışmış elleri. Neredeyse bütün süslemelerin, bütün oymaların bir anlamı, uzun mu uzun bir hikâyesi var. Süryani kiliselerinin gökyüzüne hükmeden kuleleri, bu kentin havasıyla, toprağıyla, suyuyla kutsal bir yer olduğunu izlenimini pekiştiriyor.
Pers hükümdarı Darius tarafından garnizon şehri olarak inşa edilen Dara Şehri Midyat-Nusaybin yolu üzerinde. Zerdüştlüğün kutsal ateşinin yandığı mağaralarda insan kendini Firdevsi’nin ‘Şehname’sinde gibi hissediyor.
Birçok dizi ve sinema filmine doğal plato sunan Mardin sokakları ve evleri, farklı dini inanış merkezleri, tarihi camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserlere ev sahipliği yapıyor. Öncelikle Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı ile Kasımpaşa Medresesi ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Germ-i Ab Kaplıcası, şifalı suyu ile yörenin en önemli termal merkezi.
Beyazsu, Karasu, Bakırkırı, Gurs şelaleleri, Zınnar Bahçeleri, Savur Meyve Bahçeleri ve Yeşilli Vadisi kamp kurmak isteyenler için uygun. Mardin Gızzelin Mağarası, Midyat Linveyri Şifa Mağarası dışında ilde Mardin Şakolin ve Firiye, Midyat Kefilsannur gibi birçok mağara bulunuyor. Mardin’de yöresel lezzet şölenine de hazır olun.
Kıbbe, semburek, çiğ köfte, keşkek, zerde, cevizli sucuk, helva çeşitleri, cevizli tatlılar mutlaka tadılmalı. Kentten telkari ürünleri, bakır kaplar, sabun, takunya, badem şekeri, peksimet, Süryani şarabı gibi hediyelik eşyalar satın alınabilir. Tarihi Arasa İş Hanı’na girip baharat kokuları arasında uzun bir süre geçireceğinize emin olabilirsiniz.
Yazı: Erdal İpekeşen