Tılsımlı diyarlar: Hasankeyf (Batman)-Midyat-Mardin rotası

Son yıllarda çok popüler olan kadim Mezopotamya rotasında geçtiğiniz yolun binlerce yıl önce de kullanıldığını, etrafınızdaki mağaraların avcı ve toplayıcı topluluklara barınak olduğunu bilmek, değişik bir ruh hali yaratıyor.

Sular altında kalan Hasankeyf’in tarihi çok eskilere dayanıyor. Bugün, tüm soylu şeyler gibi o da can çekişiyor. Ilısu Barajı’nın suları altında kalmak kentin köprülerinden, saraylarından, kapılarından arta kalanları görmek bile, insanın içini “Bir şey yaptım” hissiyle doldurmaya yeter. M.Ö. 3000’lerde bir Hurri şehri olan Midyat’ın ilk halkları mağaralarda yaşarmış.

Bundan olacak, kayaları oymaya, taşları ve gümüşü işlemeye alışmış elleri. Neredeyse bütün süslemelerin, bütün oymaların bir anlamı, uzun mu uzun bir hikâyesi var. Süryani kiliselerinin gökyüzüne hükmeden kuleleri, bu kentin havasıyla, toprağıyla, suyuyla kutsal bir yer olduğunu izlenimini pekiştiriyor.